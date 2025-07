Veretout au Qatar, l'OL et l'OM sont bredouilles

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jordan Veretout s'apprête à s'engager avec le club qatari d'Al Arabi SC. Mais cela ne rapportera pas grand-chose à Lyon, et encore moins à Marseille qui pouvait espérer toucher un petit bonus.

La carrière lyonnaise de Jordan Veretout entre dans ses derniers instants, car sauf retournement improbable, le joueur va signer un contrat de deux ans avec Al Arabi SC, un club qui évolue dans le championnat du Qatar. Mais qui dit Qatar ne dit pas fortune pour l'Olympique Lyonnais, puisque RMC révèle que le montant du transfert sera entre 500.000 et 1 million d'euros. A un an de la fin de son contrat avec l'OL, le milieu de terrain de 32 ans n'était plus dans les petits papiers de Paulo Fonseca, et si son départ ne rapporte presque rien à l'Olympique Lyonnais, il a surtout le mérite de libérer le club rhodanien d'un gros salaire. Un sacré avantage au moment où la DNCG exige le contrôle de la masse salariale de l'OL. Mais il n'y a pas que Lyon qui ne gagnera pas d'argent sur cette opération, puisque l'OM est également concerné.

La valeur de Veretout baisse de 3ME en un an

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

Lors du transfert de Jordan Veretout de l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais en septembre 2024 pour 4 millions d'euros, Pablo Longoria avait pris soin de mettre une clause permettant à l'OM de prendre un petit bonus lors du futur transfert du milieu de terrain. Sauf que pour activer cette clause, il fallait que l'OL réalise une plus-value sur cette opération. En vendant Veretout au club d'Al Arabi SC pour un million ou moins, il n'y a évidemment aucune plus-value, et l'OM ne grattera donc rien de plus. Du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais, on se réjouit de voir partir le milieu de terrain français, qui n'a pas réellement apporté au club ce qu'ils espéraient. Et cela, en plus, avec un salaire qui n'est plus aux normes exigées après le départ de John Textor, lequel a dépensé sans compter avant le crash lors du premier passage devant la DNCG.