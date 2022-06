Vente OL : Une quatrième offre est arrivée !

Dans : OL.

Mises sur le marché, les parts de Pathé et d’IDG Capital au sein de l’Olympique Lyonnais attendent toujours leur acheteur. Pas de quoi inquiéter Jean-Michel Aulas. Au contraire, le président des Gones se montre confiant.

Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes depuis plus d’une semaine, l’Olympique Lyonnais a un dossier plus urgent à gérer. Le club rhodanien attend de connaître l’identité de l'investisseur qui détiendra les parts de Pathé et d’IDG Capital. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Michel Aulas ne manque pas de sollicitations. En plus des trois candidats connus (Foster Gillet, Iconic Sports Acquisition et John Textor), un quatrième prétendant américain s’est manifesté.

« On a eu un conseil assez long jeudi puisque l’on arrive en phase de décision, a annoncé le président au journal L’Equipe. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plusieurs offres. Et plus que cela a été dit car il y a une quatrième offre d’un fonds américain, qui est tout à fait prenable. On approche de la décision. J’espère qu’elle sera prise le 23 juin. On a un conseil le 21. Sauf nouvelles informations ce week-end, je pense que l’on en saura plus mardi. » En attendant la date butoir fixée au 23 juin, Jean-Michel Aulas sait que toutes ses exigences seront respectées, et ce peu importe le candidat choisi.

Aulas restera bien aux commandes

« Les objectifs que l’on s’était fixés, qui sont bien sûr de répondre à l’attente de sortie des actionnaires qui représentent un plus de 40% des parts, mais aussi de renforcer les fonds propres de manière très importante pour déboucher sur un investissement sportif hors du commun, ont été atteints. Et aussi le fait que je puisse garder la main, s’est réjoui le dirigeant. Ce n’est pas que je le voulais absolument, mais les acheteurs sont tous intéressés à ce que je reste. Ce troisième paramètre est aussi en voie d’être atteint. Ce processus est long et difficile, mais c’est positif. » Sauf contretemps, l’organigramme sera complété dans les prochains jours.