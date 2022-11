Vente OL : Suspension de la cotation en bourse jeudi matin

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, OL Groupe a annoncé une suspension de la cotation de son action en bourse. Tout cela avant la vente possible à John Textor.

« À la demande d'OL Groupe, Euronext suspendra la cotation des actions et des OSRANEs émises par la Société et cotées sur Euronext Paris, à compter de l'ouverture du marché le 17 novembre 2022 et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse relatif à l'opération avec Eagle Football », annonce l'Olympique Lyonnais. Ce mercredi, l'homme d'affaires américain, candidat au rachat d'OL Groupe, devait être reçu par la DNCG avant la finalisation prévue au plus tard ce jeudi. L'optimisme semble de mise, même si pour l'instant c'est le silence total du côté de Jean-Michel Aulas et de John Textor.