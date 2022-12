Vente OL : Aulas au bord du fiasco, Chelsea dans le coup !?

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que le rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor continue de traîner en longueur, un autre investisseur américain pourrait se laisser tenter de reprendre l’OL. À savoir Todd Boehly, l’actuel propriétaire de Chelsea.

En négociations avec Jean-Michel Aulas pour le rachat des parts de l’OL, John Textor n’est toujours pas arrivé à ses fins. Il faut dire que le rachat a une nouvelle fois été officiellement reporté ce jeudi. Dans la journée, Canal+ annonçait même que la vente avait capoté. Une rumeur vite démontée par Textor lui-même sur Twitter, puis par OL Groupe. « En l’état des informations fournies par John Textor, OL Groupe estime qu’il existe une probabilité suffisante qu’un closing ait lieu rapidement », précise la société qui gère le club rhodanien. Si tout reste donc encore possible pour l'homme d'affaires américain, les doutes sont de plus en plus nombreux autour de ce dossier de la vente OL. Et selon Ben Jacobs, c’est un autre investisseur qui pourrait bien tirer les marrons du feu.

« Lyon est un club que Chelsea a regardé pour son modèle multi-clubs »

Lyon is one club Chelsea looked at for their multi-club model. If Textor fails to complete his takeover it will be interesting to see whether Todd Boehly moves. — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 8, 2022

« Lyon est un club que Chelsea a regardé pour son modèle multi-clubs. Si Textor ne parvient pas à terminer sa prise de contrôle à l’OL, il sera intéressant de voir si Todd Boehly bouge », explique le journaliste de CBS Sports sur Twitter. Une information loin d’être anodine et qui pourrait redonner le sourire à Jean-Michel Aulas. Car si le rachat de Textor venait à capoter définitivement, le président lyonnais sera à la recherche de nouveaux investisseurs pour compenser les départs de Pathé et d’IDG. Et l'éventualité que Todd Boehly, président du club de Premier League depuis le rachat en juin 2022 auprès de Roman Abramovitch, pourrait faire plaisir à beaucoup de monde à Lyon. Sauf si l’Américain veut faire de l’OL un club secondaire de Chelsea, ce qui serait beaucoup moins drôle. Mais à l’heure actuelle, toutes ces hypothèses sont encore loin sachant que Textor espère bien finir par avoir gain de cause dans les prochains jours. Mais en attendant, l'OL est bien obligé de chercher des plans B en cas de désastre, les dettes s'accumulant auprès des banques.