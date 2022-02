Vente OL : Aulas a mieux que cela !

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lors d’une conférence de presse concernant le bilan financier de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a envisagé d’éventuelles difficultés à la fin de la saison. Mais pour le président, une vente du club n'est absolument pas d'actualité.

L’Olympique Lyonnais peut encore croire à une remontée. Longtemps distancé dans la course au podium, l’actuel septième de Ligue 1 profite d’une excellente phase retour pour se rapprocher de son objectif. Les Gones n’ont plus que cinq points de retard sur la troisième place, soit le dernier billet pour accéder à la Ligue des Champions. Rappelons qu’en cas d’échec, Lyon se dirigerait vers une troisième saison consécutive sans participation à la C1, et sans les recettes qui vont avec. Il s’agirait d’un gros coup dur pour Jean-Michel Aulas. Mais quoi qu’il arrive, le président refuse d’envisager une vente du club.

.@JM_Aulas:"L'Ebitda est redevenu positif, et il a été calculé en fonction de notre 13ᵉ place au 31/12. De manière réaliste, avec notre 7ᵉ place actuelle, notre mercato d'hiver remarquable et quelques incentives, l'Ebitda sera plus proche de 45M€ que de 14M€" #LT (L'Équipe) — OL+ (@OL__Plus) February 16, 2022

« Nous sommes cotés en bourse, et donc sous l'œil bienveillant des investisseurs, mais dans notre modèle actuel, on n'est pas du tout dans la perspective d'une cession, a exclu le dirigeant. Les supporters que je rencontre n'envisagent pas non plus cette perspective, il faut en tenir compte. Je fais partie, avec mon groupe Holnest, des investisseurs qui reconstruisent des fonds propres pour l'Arena, une grande salle de sport liée aussi à l'événementiel, et cela signifie qu'on croit à la pérennité et que je m'inscris dans la gouvernance du projet. Maintenant, s'il n'y avait pas du tout de coupe d'Europe à l'issue de la saison, cela poserait un problème, mais que l'on résoudrait, comme on l'a toujours fait par le passé. »

Quant aux remboursement des deux prêts garantis par l’État, pour un montant total d’environ 160 M€, « il y a plusieurs moyens de s'en acquitter, a rassuré JMA. Le premier est de céder plus de joueurs, ce n'est pas celui que nous allons activer. Une autre possibilité est de faire appel au marché boursier. Pour le moment, ce n'est pas trop possible car ce dernier est déprimé. Nous pouvons faire rentrer des partenaires complémentaires, ce qui est dans l'ordre des réflexions. Enfin, on peut avoir des résultats très performants, non seulement par la vente des éléments de l'effectif, mais aussi par le modèle qui a été conçu. C'est ce que nous avons prévu. » N’en déplaise à ses nombreux détracteurs, le président croit en son projet basé sur des investissements autour du Groupama Stadium.