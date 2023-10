Une recrue enfonce l’OL, c’est une catastrophe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Accroché à domicile par le FC Lorient (3-3) dimanche en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais peut nourrir des regrets. Le troisième but encaissé vient d’une erreur de son attaquant Mama Baldé, en grande difficulté pour ses débuts au club rhodanien.

Devant au score pour la première fois de la saison dimanche, l’Olympique Lyonnais pensait enfin tenir une victoire. Les hommes de Fabio Grosso menaient encore 3-1 contre le FC Lorient jusqu’à la 54e minute. Mais l’équipe rhodanienne, toujours aussi fébrile, s’est effondrée dans le deuxième acte. Notamment à cause d’une erreur lourde de conséquence de la part de Mama Baldé.

Le boulet de canon de Darline Yongwa ☄️#OLFCL I @FCLorient pic.twitter.com/UqGs4yE7sJ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 9, 2023

L’attaquant des Gones, lancé par le coach italien à la 59e minute à la place de Jeffinho, a totalement raté son entrée. Sa perte de balle à l’entrée de la surface a permis au latéral gauche des Merlus, Darlin Yongwa, d’envoyer un missile dans la lucarne d’Anthony Lopes. La recrue estivale a bien eu l’opportunité de se rattraper, mais le gardien Yvon Mvogo a détourné sa tête à bout portant.

Des stats accablantes

Encore un coup dur pour Mama Baldé qui vient de terminer son cinquième match avec l’Olympique Lyonnais sans aucun but ni la moindre passe décisive. Pour sa défense, l’avant-centre revenait à peine de blessure et ne s’était pas entraîné avec le groupe en début de semaine. Mais cette précision ne suffit pas pour masquer ses débuts manqués à Lyon. Depuis le début de la saison, Mama Baldé a en effet perdu 44 ballons ! C’est beaucoup plus que les 25 passes réussies.

A noter que l’ancien Troyen, qui n’a même pas tiré lors de sa seule titularisation à Reims (2-0), a seulement tenté sa chances à six reprises cette saison. Enfin, RMC souligne ses quatre petits dribbles réussis et ses 13 contrôles ratés ! Heureusement pour lui, Fabio Grosso n’a souhaité accabler personne face aux médias. Mais en évoquant « des cadeaux faits à l’adversaire », l’entraîneur lyonnais pensait probablement à l’international bissaoguinéen.