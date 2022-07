Une plus-value miraculeuse pour l'OL au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a deux ans, l’OL bouclait la signature du défenseur turc Cenk Özkacar pour 1,5 millions d’euros en provenance du Altay SK.

Après une saison blanche à l’OL, ponctuée par une seule apparition avec les professionnels, Cenk Özkacar a été prêté à Leuven en Belgique lors de la saison 2021-2022. L’occasion pour le jeune défenseur turc d’accumuler du temps de jeu… avant de revenir à l’OL afin de prétendre à une place dans la rotation ? Il n’en sera rien. En effet, L’Equipe et Foot Mercato annoncent que l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec Cremonese, tout juste promu en Série A, pour le transfert de Cenk Özkacar. Le défenseur turc ne laissera donc pas un grand souvenir à l’OL, mais son transfert va tout de même permettre au club rhodanien de réaliser une plus-value, chose inespérée pour un joueur n’ayant disputé qu’un seul match avec les professionnels.

Özkacar, 1 match à l'OL et une vente à 4 ME

Comme révélé par @hugoguillemet, Cenk Özkacar a de grandes chances de rejoindre la Cremonese. Le club italien et l’OL discutent encore du montant du transfert qui devrait osciller entre 3 et 4 M€. — Sébastien Denis (@sebnonda) July 27, 2022

Et pour cause, deux ans après son transfert pour 1,5 millions d’euros, Özkacar va être vendu entre 3 et 4 millions d’euros selon les bonus à Cremonese. Une belle affaire financière pour l’Olympique Lyonnais, en manque de joueurs en défense centrale mais dont l’entraîneur Peter Bosz n’a pas voulu réintégrer le Turc à son effectif. Dans ce secteur de jeu, l’OL s’appuie principalement sur Castelo Lukeba et Thiago Mendes, les deux titulaires aux yeux de Peter Bosz. L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen peut également compter sur Jérôme Boateng et Sinaly Diomandé, même si l’avenir de ces deux joueurs n’est pas encore tranché. Ils pourraient en effet quitter l’OL d’ici la fin du mercato en cas de proposition intéressante. Un constat surtout valable pour Jérôme Boateng, courtisé en Turquie et en Allemagne lors de ce mercato estival mais qui à 33 ans n’entend pas faire le moindre effort financier.