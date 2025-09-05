Une pépite de Premier League, l'OL est sur le coup ‍!

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais a vécu une fin de mercato difficile. Le club rhodanien a perdu dans les dernières heures son attaquant, Georges Mikautadze. Avec un effectif légèrement réduit, l’OL cherche à s’étoffer. Un polyvalent milieu de terrain évoluant à Manchester City est ciblé désormais.

L’Olympique Lyonnais a été coupé dans son élan par la trêve internationale. Après un début de saison parfait, la formation de Paulo Fonseca compte neuf points en trois journées et s’est imposée dans l’Olympico la semaine dernière. Mais l’OL est toujours en quête de renforts pour son effectif dans le cadre d’une saison capitale dans l’avenir du club. Outre l’aspect sportif, le club rhodanien doit retrouver la Ligue des champions pour s’offrir un revenu supplémentaire important. Le septuple champion de France cible Nico O'Reilly. Le joueur de Manchester City cherche du temps de jeu cet hiver et il a des arguments pour faire saliver les dirigeants lyonnais.

Nico O'Reilly sur les tablettes de l’OL

🚨 EXCLUSIVE 🚨



Nico O'Reilly is attracting serious interest ahead of the January transfer window ⚠



City sources still expect him to sign a new deal👀



More to follow... pic.twitter.com/6N5ODUMEqL — CaughtOffside (@caughtoffside) September 5, 2025

Le jeune anglais de 20 ans a déjà pu s’offrir une quarantaine de minutes sur ce début de saison de Premier League avec les Citizens. Mais selon CaughtOffside, le milieu de terrain est très courtisé par de nombreux clubs européens. Depuis quelques semaines Chelsea en a fait une de ses priorités. De son côté, le joueur négocie une nouvelle prolongation de contrat avec la formation mancunienne, ce qui ne l'empêchera pas de partir pour aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Lié jusqu’en 2028 avec l’équipe de Pep Guardiola, Nico O'Reilly a de grandes chances de partir en prêt à l’hiver pour du temps de jeu. Parmi les prétendants, l’Olympique Lyonnais doit faire face à la concurrence du Bayer Leverkusen, de Leeds United, de Nottingham Forest ou encore de Brighton. Beaucoup d’écuries souhaitent attirer le jeune joueur anglais de 20 ans. City veut en amont conclure la prolongation de son contrat avant d’envisager tout mouvement. Mais la prolongation tarde à voir le jour. De son côté, l'Olympique Lyonnais attend toujours le joueur promis par Manchester City dans le cadre du transfert de Rayan Cherki et Nico O'Reilly fait visiblement partie des joueurs qui intéressent le club rhodanien pour un joli coup à moindre frais en janvier.