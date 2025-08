Un transfert bouclé en 5 jours, le coup de génie de l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts avec la signature du milieu offensif Pavel Sulc en provenance du Viktoria Plzen pour 10 millions d’euros. Un dossier mené à bien en seulement cinq jours.

Contre toute attente, l’Olympique Lyonnais est en train de réaliser un mercato très emballant aux yeux de ses supporters. A défaut d’avoir de gros moyens financiers, le club rhodanien a de belles idées avec une cellule de recrutement qui a enfin les mains libres et qui travaille de concert avec Paulo Fonseca pour améliorer l’effectif sans se ruiner. Après avoir fait venir Ruben Kluivert et Afonso Moreira, les Gones ont finalisé les arrivées de Tyler Morton et du milieu offensif tchèque Pavel Sulc. Une vraie hype entoure par ailleurs la venue de ce dernier, acheté 10 millions d’euros bonus compris au Viktoria Plzen.

Dans un premier entretien accordé à la chaîne officielle de l’OL, le nouveau numéro 10 lyonnais est d’ailleurs revenu sur les dessous de son arrivée, confiant notamment que tout s’était fait en l’espace de seulement cinq jours. « Les premiers échanges remontent à il y a cinq jours. Ils m’ont contacté par téléphone. Mais j’étais vraiment content, je me suis senti enthousiaste dès le début. Je me suis dit : "d’accord, je veux aller à Lyon et je suis vraiment content" J’ai échangé avec le coach » a d’abord lancé le nouveau meneur de jeu de l’OL, avant de conclure.

Pavel Sulc à Lyon, un transfert finalisé en cinq jours

« Pour moi, c’est une grande opportunité. Je suis vraiment content. Je suis impatient de jouer. C’est tout. Je peux vous promettre que je donnerai tout sur le terrain. Je suis prêt. Je m’étais préparé avec mon équipe précédente. Il reste maintenant 14 jours avant la reprise du championnat et samedi nous jouons contre Getafe » a lancé Pavel Sulc, impatient de disputer ses premières minutes avec l’Olympique Lyonnais dans quatre jours et d’entamer la Ligue 1 la semaine suivante avec un premier déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens. Du côté des supporters, l’excitation monte petit à petit et la venue de Pavel Sulc y contribue en partie.