« ‍Un numéro 1 sans condition ‍», l’OL balaye cette tradition française

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a parfaitement démarré sa saison en Ligue 1 malgré des moyens beaucoup plus faibles. Le club rhodanien a notamment pu compter sur les bonnes prestations de Rémy Descamps.

Tout va bien à l'OL en ce début de saison en Ligue 1. Les Gones ont enchainé un troisième succès de rang en championnat face à l'OM ce dimanche soir au Groupama Stadium. Le collectif de Paulo Fonseca répond bien présent malgré des moyens plus faibles et un effectif qui a beaucoup changé. L'entraineur portugais devait compter sur les services de Rémy Descamps jusque-là, lui qui a pris la relève de Lucas Perri. Mais voilà, l'OL a aussi recruté Dominik Greif cet été en provenance de Majorque. Et le portier slovaque pensait bien devenir le numéro 1 des Gones cette saison.

L'immunité des gardiens en France, c'est fini

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

A ce sujet, le staff rhodanien n'a pas vraiment de réponse établie. Selon les dires de l'adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, il y aura bien une concurrence à l'OL au poste de gardien de but : « Je pense que la France est le seul championnat au monde dans lequel le gardien numéro 1 est toujours le numéro 1 sans qu'il n'y ait de conditions. Pourquoi ? Les gens ne se posent jamais la question d'une concurrence entre les gardiens dans l'Hexagone, c'est rare. On est très contents de Descamps, ce n'est pas facile de faire des clean-sheets, c'est la troisième fois pour lui cette saison. Il a encore fait une parade décisive. C'est notre jeu qui leur demande beaucoup de choses. Faire des arrêts et le jeu au pied. En général, c'est cela que l'on attend des footballeurs. Qu'ils soient titulaires ou non, il faut qu'ils s'engagent au maximum car cela oblige le joueur remplaçant à pousser. Cela reste ouvert pour tout le monde ». Tout est donc ouvert à l'OL et c'est bien la concurrence qui jouera afin de tirer le meilleur pour le groupe rhodanien. Et ça na pas toujours été le cas...