Un nouveau taulier à l'OL, Paulo Fonseca jubile

Par Corentin Facy

Après une première saison prometteuse à l'OL mais durant laquelle il s’est toutefois montré irrégulier, Tanner Tessmann a livré une performance rassurante à Lens. De quoi envisager l’avenir sereinement au milieu de terrain.

Les doutes qui entouraient l’Olympique Lyonnais étaient nombreux ce samedi après-midi avant le déplacement des Gones sur la pelouse du RC Lens. Après un été très agité et rempli d’inquiétudes, l’équipe de Paulo Fonseca a finalement répondu présente en s’imposant dans le Nord (0-1). Plusieurs joueurs ont tiré leur épingle du jeu à l’OL, dont Malick Fofana, Clinton Mata ou encore Corentin Tolisso et Tyler Morton. Au milieu de terrain, Tanner Tessmann n’a pas fait tâche non plus. S’il aurait pu concéder un penalty pour une faute de main en seconde période, l’international américain de 23 ans a néanmoins livré une très bonne performance. Le Progrès en fait justement un focus dans son édition du jour et se réjouit de voir que Paulo Fonseca s’est certainement trouvé un nouveau cadre pour la saison à venir avec Tanner Tessmann.

Tessmann taille patron avec l'OL contre Lens

7 dégagements, 7 récupérations... La grosse prestation défensive de Tanner Tessmann à Lenshttps://t.co/oLUQcsWtvs — Le Progrès OL (@LeProgresOL) August 18, 2025

« Le plus impressionnant encore dans ce travail de l’ombre a été Tanner Tessmann. Malgré une entame rendue poussive par un manque d’agressivité et de mauvaises orientations balle au pied, l’Américain a vite rectifié le tir et signé ensuite 80 minutes de tout premier plan, malgré un certain déchet dans sa distribution du jeu (74 % de passes réussies) » souligne le quotidien régional, épaté par la performance de Tanner Tessmann face au RC Lens. Le quotidien rhodanien ajoute que l’Américain a terminé le match avec 6 duels gagnés sur 10, 7 dégagements, 3 tirs adverses déviés et 3 tacles réussis. Des statistiques qui en font de loin l’un des meilleurs joueurs de l’OL à Bollaert au niveau des chiffres. Cette saison doit maintenant être celle de la confirmation pour Tessmann, à qui une régularité plus importante que l’an dernier sera demandée pour en faire définitivement un taulier de l’équipe dirigée par Paulo Fonseca.