Un mercato de feu à l’OL, Aulas met la pression

Par Corentin Facy

Cet été, l’OL se montre ambitieux sur le marché des transferts comme l’attestent les retours au club de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette.

Après une saison très décevante, l’Olympique Lyonnais souhaite redorer son blason en 2022-2023. Les conditions seront optimales pour Peter Bosz, qui ne disputera pas de coupe d’Europe et qui pourra se concentrer pleinement sur le championnat. En Ligue 1, la pression sera totale sur l’entraîneur néerlandais, fragilisé en fin de saison dernière et qui a malgré tout été conservé à son poste par Jean-Michel Aulas. Au vu du mercato réalisé par le club rhodanien, l’ex-coach de l’Ajax Amsterdam n’aura pas d’excuses. C’est ainsi que dans les colonnes du journal L’Equipe, Jean-Michel Aulas a été très clair en faisant savoir qu’après les recrutements de Tolisso, Lacazette, Tetê ou encore Tagliafico, il n’attendait rien d’autre qu’une place sur le podium à la fin de la saison. Le staff de l’OL est prévenu…

Aulas met la pression à Bosz

« Après une saison difficile, les retours des anciens gladiateurs (Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso) et un recrutement ambitieux (Tetê, Nicolas Tagliafico), nous ambitionnons de retrouver le podium… dès cette année » a lancé Jean-Michel Aulas, très ambitieux et dont les premières déclarations de la saison ne manqueront pas de mettre la pression sur Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur néerlandais des Gones sera d’autant plus sous pression que selon L’Equipe, le mois d’août de l’OL pourrait être déterminant pour l’avenir de son coach. Il faut dire que lors des premières journées, Lyon affrontera Ajaccio, Lorient, Troyes, Reims ou encore l'AJ Auxerre. Peter Bosz se sait donc sur un siège éjectable en cas de mauvais résultats en série face à ses adversaires largement à la portée de l’OL sur le papier. Du côté des supporters en revanche, l’optimisme n’est pas encore de mise, notamment car plusieurs joueurs majeurs vivent une préparation tronquée, à l’instar de Corentin Tolisso et de Maxence Caqueret, qui ne joueront pas ce samedi soir face à l’Inter Milan en match amical.