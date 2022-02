Un Lyonnais perce en Turquie, l’OL est sur le coup

Dans : OL.

A la recherche d’un milieu de terrain après le départ de Bruno Guimarães cet hiver, l’Olympique Lyonnais a étudié plusieurs pistes avant de récupérer Tanguy Ndombele en prêt. L’une d’entre elles a mené le club rhodanien jusqu’à Fenerbahçe où évolue le natif de Lyon Miguel Crespo.

Contraint de réagir en fin de mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a dû s’activer pour remplacer Bruno Guimarães. Le départ du Brésilien n’était pas prévu au programme. Il était plutôt question d’une prolongation de contrat pour le milieu de terrain, du moins jusqu’à l’apparition de Newcastle et son offre à 50 millions d’euros bonus compris. Le propriétaire du Groupama Stadium s’est alors précipité sur le marché des transferts pour compenser ce transfert inattendu.

Et avant de finaliser le prêt avec option d’achat de Tanguy Ndombele avec Tottenham, l’Olympique Lyonnais s’est penché sur un dossier méconnu en Turquie. En effet, le média Foot Mercato nous apprend que le club rhodanien a pris des renseignements sur la situation de Miguel Crespo (25 ans). Ce milieu de terrain axial fait bonne impression pour sa première saison à Fenerbahçe. A tel point que l’Atlético Madrid a tenté de le recruter en janvier. Les Colchoneros ont formulé une offre de prêt avec option d’achat, finalement jugée insuffisante. A noter que les Anglais d’Everton auraient également tenté leur chance, sans succès non plus.

A croire que Fenerbahçe attend une proposition généreuse pour sa bonne pioche arrivée l’été dernier en provenance d’Estoril. Et qui n’a jamais évolué en France après sa naissance à Lyon. On sait maintenant que l’Olympique Lyonnais suit la progression du Franco-Portugais, dont le nom pourrait bien revenir dans les rumeurs mercato des Gones dans les mois à venir. Surtout si l’entrejeu devait perdre des joueurs comme Houssem Aouar encore Lucas Paqueta, deux éléments régulièrement annoncés sur le départ.