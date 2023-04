Un Lyonnais avec l'oeil du tigre, Cheyrou a craqué

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Recruté par l'OL l'été dernier après seulement 6 apparitions en Ligue 2 avec Le Havre, Saël Kumbedi commence à s'imposer à Lyon malgré un excès d'engagement trop souvent remarqué. Le jeune défenseur séduit la direction rhodanienne grâce à son tempérament.

Malgré ses 18 ans, soufflés récemment, Saël Kumbedi n'a pas peur des grosses échéances en Ligue 1. Le natif de Stains profite de la blessure de Malo Gusto pour disputer ses premiers matchs dans l'élite du football français et commence même à faire forte impression. S'il est souvent rappelé à l'ordre pour des fautes répétitives, l'ancien joueur du Havre ne souffre pas de la comparaison avec ses adversaires. Kumbedi n'hésite pas à montrer qu'il n'est pas là pour rigoler à l'OL. Cet excès d'engagement lui vaut néanmoins plusieurs avertissements. Auteur de 17 matchs cette saison, le latéral droit a déjà reçu 7 cartons jaunes dont 4 lors de ses 5 dernières apparitions en Ligue 1. Saël Kumbedi manquera le choc contre l'OM le dimanche 23 avril, lors de la prochaine journée mais parvient à satisfaire les exigences de la direction et notamment du directeur du football à l'OL.

Malgré ses cartons, Kumbedi séduit la direction lyonnaise

« La première fois que je l’ai vu jouer, il s’est fait expulser donc on a connu mieux comme première. Il avait déjà ce trait de caractère de ne rien lâcher, de se faire respecter. Il a l’œil du tigre, c’est ce qui m’a plu et qui me plaît encore aujourd’hui » a déclaré Bruno Cheyrou dans un entretien accordé à Téléfoot. S'il a démarré avec un carton rouge lors de sa première supervision, Saël Kumbedi compense par sa générosité et son explosivité dans les duels. Un manque d'expérience qui peut néanmoins obliger Laurent Blanc à faire des changements qui n'étaient pas prévus au préalable. Un axe de progression pour le jeune Kumbedi qui a délivré 2 passes décisives cette saison et qui est plein de promesses et de volonté. Un titulaire en puissance à l'OL dans les années à venir.