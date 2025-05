Lacazette se fait voler 50.000 euros en cash ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alexandre Lacazette a eu une mauvaise surprise en rentrant chez lui après la victoire contre Angers. Trois cambrioleurs ont visité son domicile et sont repartis les poches pleines.

Les malfrats connaissent bien la Ligue 1 et ils avaient visiblement coché la date du samedi 17 mai, ultime journée de la saison 2024-2025. En effet, ce dimanche, l'Agence France Presse révèle qu'un joueur de l'OL, dont l'identité a finalement été révélée puisqu'il s'agit d'Alexandre Lacazette, a reçu de la visite à son domicile du 5e arrondissement de Lyon alors qu'il était au Groupama Stadium avec ses coéquipiers pour disputer le dernier match de la saison contre Angers et faire ses adieux à son club formateur. Pendant que le footballeur lyonnais faisait son travail en signant un doublé, deux cambrioleurs, dont des images furtives ont été saisies par la vidéosurveillance, ont réussi à pénétrer dans le domicile en passant par la ventilation. Avant de repartir, les deux malfrats ont pris les clés d'une voiture de luxe appartenant au joueur lyonnais, mais également de la maroquinerie haut de gamme, et surtout la somme de 50.000 euros en cash dans une coffre-fort qu'ils ont réussi à forcer précise Le Progrès.

Un joueur de l'OL délesté de 50.000 euros

La police a été saisie de cette affaire et a déjà commencé son enquête grâce aux différents éléments fournis par la victime, notamment les images fournies par les caméras de surveillance et par des éléments trouvés sur place. Ce n'est hélas pas la première fois que des joueurs sont ainsi victimes de cambrioleurs lorsqu'ils sont partis disputer une rencontre, même si les clubs ont pris des dispositions pour tenter de protéger au maximum leurs joueurs. Et cela ne concerne pas que l'Olympique Lyonnais, puisque la quasi totalité des équipes de Ligue 1 ont déjà été impactées par ce genre d'événements qui traumatisent les joueurs et les familles de ces derniers. Pour Alexandre Lacazette, c'est évidemment un triste événement qui va gâcher la belle fête qui avait marqué son ultime match sous le maillot de l'Olympique Lyonnais.