Un gardien de l'OL vendu en Arabie Saoudite ‍?

Par Corentin Facy

Barré par la concurrence de Rémy Descamps et de la recrue Dominik Greif à l’OL, le jeune gardien Mathieu Patouillet pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite, où Al-Hilal le courtise.

Malgré le départ de Lucas Perri à Leeds en début de mercato, l’Olympique Lyonnais a pour l’instant une bonne gestion de ses gardiens de but. Le club rhodanien a recruté Dominik Greif, valeur sûre de la Liga, en provenance de Majorque. Mais depuis le début de la saison, c’est l’ancienne doublure Rémy Descamps qui garde les buts de l’OL. Il faut dire que l’ancien Nantais a brillé durant les trois premières journées, ce qui n’a pas motivé Paulo Fonseca à le sortir du onze de départ. La concurrence entre Greif et Descamps devrait pousser les deux hommes vers le haut.

🆕𝗣𝗔𝗧𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗧 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗨𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗢 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 ? 🇸🇦



Le club d’Al-Hilal FC aurait formulé une offre pour notre portier, Mathieu Patouillet. 🇫🇷



Bouché dans son club formateur, le vainqueur de la Coupe Gambardella pourrait-il démarrer sa carrière du côté de l’Arabie… pic.twitter.com/kgoug04ltf — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) September 2, 2025

Elle ne fait en revanche pas les affaires du jeune Mathieu Patouillet, de retour de son prêt au FC Sochaux. Le jeune gardien de 19 ans n’a pas l’intention de rester à Lyon pour chauffer le banc ou pour jouer avec l’équipe réserve, raison pour laquelle un départ est envisagé dans les jours à venir. Une aubaine pour l’Arabie Saoudite, où le mercato est encore ouvert. Selon le compte spécialisé @hilalstuff, suivi par plus de 3 millions d’abonnés sur X, Al-Hilal a dégainé une offre à l’OL pour s’attacher les services de Mathieu Patouillet.

Al-Hilal s'attaque à Mathieu Patouillet

Le montant de cette proposition n’a pas été révélée, mais elle pourrait permettre au club rhodanien d’encaisser encore un peu plus d’argent, après avoir déjà vendu pour plus de 100 millions d’euros cet été. De son côté, Patouillet pourrait être réceptif à cette offre en imitant Nathan Zézé et d’autres jeunes Français qui ont fait le choix de partir en Arabie Saoudite cet été. Il sera tout de même intéressant de connaître la position de l’OL, qui ne dira sans doute pas non à un gros chèque mais qui aura néanmoins de gros regrets en cas de départ d’un joueur jugé comme très prometteur à l’échelon national, lui qui a gardé les buts de l’équipe de France U20 à 7 reprises.