Un club l’a convaincu, Thiago Almada zappe l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêté par Botafogo cet hiver, Thiago Almada ne devrait pas rester à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. La situation financière du club rhodanien semble représenter un obstacle insurmontable. Et pendant ce temps-là, le milieu argentin s’est laissé séduire par Benfica.

Dans le fou concernant son avenir, Thiago Almada a besoin d’y voir plus clair. Le milieu encore sous contrat avec Botafogo sort d’une demi-saison convaincante à l’Olympique Lyonnais. Malgré les contestations de certaines écuries sur la validité de son prêt, l’Argentin ne s’est pas laissé distraire et a enchaîné les performances de qualité. Tout portait à croire que le club rhodanien ferait le nécessaire pour conclure son transfert définitif. Mais sa situation financière semble représenter un obstacle insurmontable. Alors quel avenir pour Thiago Almada ?

Déterminé à franchir un cap en Europe, l’international argentin ne se voit pas revenir à Botafogo. C’est peut-être la raison pour laquelle l’équipe brésilienne de John Textor n’a pas pu le récupérer pour le Mondial des clubs. Il se pourrait bien que Thiago Almada ait la tête ailleurs, et plus précisément à Benfica. Le quotidien A Bola nous apprend que le vice-champion du Portugal travaille sur son transfert depuis plusieurs mois. Pour le moment, les Lisboètes se heurtent au prix réclamé par l’Américain, à savoir 40 millions d’euros. Mais Benfica garde espoir et pense que l’homme d’affaires finira par revoir son prix à la baisse.

Almada a choisi Benfica

Les Aigles seraient même prêts à inclure un joueur comme le jeune ailier argentin Gianluca Prestianni (19 ans) dans la transaction. Suffisant pour convaincre John Textor ? De son côté, Thiago Almada serait vivement intéressé par la perspective de signer à Benfica, un participant à la Ligue des Champions la saison prochaine. Incapable de conserver le champion du monde 2022, l’Olympique Lyonnais pourrait quand même bénéficier indirectement de son transfert via Eagle Football.