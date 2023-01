Un club en panique au mercato, l'OL se frotte les mains

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL au mois de juin, Moussa Dembélé est toujours très suivi en Premier League, où son profil est apprécié.

Sérial buteur de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Moussa Dembélé est moins en réussite en 2022-2023. Avec seulement 2 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow est à l’image de son club : en pleine crise de confiance. De toute évidence, Moussa Dembélé ne prolongera pas en faveur de l’OL et quittera le club rhodanien au plus tard à la fin de la saison… si ce n’est pas cet hiver. A six mois de la fin de son bail, l’OL ne retiendra pas Moussa Dembélé en cas de belle proposition au mois de janvier, bien que Laurent Blanc ait tenté de le relancer lors de sa prise de fonctions à la fin de l’année 2022. A en croire les informations de Foot Mercato, Everton est prêt à tenter le pari Moussa Dembélé dès cet hiver, les Toffees ayant urgemment besoin d’un renfort en attaque lors de ce mois de janvier.

Everton à fond sur Dembélé cet hiver ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moussa Dembélé (@mdembele_10)

A l’image de l’OL, Everton est un club en crise cette saison. Dix-neuvième de Premier League, l’équipe de Frank Lampard reste sur quatre défaites et un nul lors des cinq derniers matchs de championnat. Une terrible série qui pousse les dirigeants à recruter lors de ce mercato hivernal. Un buteur est recherché et le profil de Moussa Dembélé plait à l’état-major du club anglais, qui pourrait passer à l’action dans les jours à venir afin de recruter l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Initialement, les dirigeants d’Everton étaient plutôt dans l’optique d’attendre la fin de la saison pour recruter Moussa Dembélé à zéro euro, libre de tout contrat. Mais la terrible série du club en championnat pousse finalement Everton à se bouger dès cet hiver dans le dossier Moussa Dembélé, alors que les Toffees ont déjà essuyé le refus du FC Lorient pour Dango Ouattara et s’apprêtent parallèlement au dossier à Dembélé à ouvrir la piste de l’attaquant rennais Kamaldeen Sulemana, assez peu utilisé par Bruno Genesio depuis le début de la saison.