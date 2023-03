Un choix de Laurent Blanc fait hurler en interne à l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, Laurent Blanc a été contraint de lancer des jeunes dans le grand bain à l’OL à l’instar de Cherki ou encore de Barcola.

Les résultats sont en dent de scie depuis le début de la saison et globalement, les supporters de l’Olympique Lyonnais ne sont pas satisfaits de la situation actuelle, même si la saison peut être sauvée en cas de sacre en Coupe de France. En revanche, un point plait beaucoup aux observateurs du club rhodanien, il s’agit de l’utilisation des jeunes. Rayan Cherki et Bradley Barcola sont désormais des titulaires indiscutables aux yeux de Laurent Blanc, contraint de lancer des jeunes dans le grand bain de la Ligue 1 après les départs de Tête, Karl Toko-Ekambi ou encore Romain Faivre lors du mercato hivernal. Très gourmands dès lors qu’il s’agit des jeunes de leur centre de formation, les supporters de l’OL en veulent toujours plus et aimeraient voir davantage à l’œuvre le prometteur Mohamed El Arouch, qui a réalisé une belle seconde mi-temps en Coupe de France face à Grenoble et qui depuis n’a plus été utilisé par Laurent Blanc.

Dembélé et Aouar, les choix de Blanc qui font grincer

A priori, les supporters de l’OL ne sont pas les seuls à réclamer plus de temps de jeu pour certains jeunes donc Mohamed El Arouch ou encore Saël Kumbedi. A en croire les informations du site Olympique & Lyonnais, certains choix de Laurent Blanc sont assez mal perçus par « certaines sources proches du club ». Il est notamment reproché à l’entraîneur de l’OL de privilégier des joueurs tels que Moussa Dembélé ou Houssem Aouar pour entrer en cours de jeu, comme à Lille vendredi soir par exemple (3-3). « Dans sa volonté de construire un groupe avec un vrai état d’esprit, Laurent Blanc doit donc encore jongler entre ambitions à très court terme et vision plus lointaine » souligne le média, pour qui Laurent Blanc souhaite intégrer les jeunes mais a également des ambitions à court terme, à savoir d’accrocher l’Europe, que ce soit via le championnat ou la Coupe de France. Raison pour laquelle l’entraîneur de l’OL continue d’utiliser Aouar et Dembélé, à l’état d’esprit douteux et dont on sait qu’ils ne seront plus au club la saison prochaine. Car malgré tout, ces deux joueurs peuvent apporter à très court terme. Des choix critiquables qui poussent les supporters mais également certaines personnes au sein de l’OL à émettre quelques doutes à l’égard de leur entraîneur.