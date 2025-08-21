Un chèque tombé du ciel, l'OL ne crache pas dessus

Dans : OL.

Vendu par l’OL à Auxerre il y a un an, Sinaly Diomandé pourrait déjà quitter la Bourgogne. L’international ivoirien est convoité par l’Union Berlin et son départ ferait les affaires du club lyonnais.

Transféré de l’Olympique Lyonnais à l’AJ Auxerre pour zéro euro mais avec un fort pourcentage à la revente, Sinaly Diomandé sort d’une saison correcte sous les ordres de Christophe Pélissier en Bourgogne. Utilisé à 24 reprises toutes compétitions confondues, l’international ivoirien a rendu de fiers services à l’AJA. Il ne démarre cependant pas cette nouvelle saison 2025-2026 comme titulaire, raison pour laquelle le pensionnaire de l’Abbé-Deschamps ne le retiendra pas en cette fin de mercato. Selon les informations de Foot Mercato, l’Union Berlin a justement dégainé pour s’attacher les services de Sinaly Diomandé.

Le club de Bundesliga est très intéressé par son profil et a entamé des discussions avec l’AJA pour un transfert dont le montant pourrait osciller entre 4 et 5 millions d’euros. Une belle vente pour Auxerre, qui va aussi profiter… à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le média spécialisé rappelle que le club rhodanien dispose de 50% sur le futur transfert de Sinaly Diomandé. Autrement dit, l’OL pourrait récupérer entre 2 et 3 millions d’euros sans rien faire grâce au départ de son ancien défenseur central en Bundesliga.

Un chèque qui ne changera pas la face du monde pour Lyon, mais sur lequel Michele Kang et Matthieu Louis-Jean ne vont pas cracher au vu du contexte de l’intersaison dans la capitale des Gaules. Ce petit bonus inattendu pourrait notamment permettre à Lyon d’être plus entreprenant en cette fin de mercato, alors qu’avec un potentiel départ de Malick Fofana dans le money-time, Lyon pourrait être contraint de recruter deux joueurs offensifs pour animer ses couloirs.