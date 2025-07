Un attaquant arrive, l'OL fait une annonce

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après avoir perdu Lacazette et Cherki dès le début de l'été, l'OL n'en menait pas large sur le plan offensif. Cependant, les Lyonnais ont rassuré en enchaînant deux 4-0 en préparation. L'attaque des Gones se porte bien et elle va encore être améliorée.

Malgré les nombreux départs au mercato, l'Olympique Lyonnais est finalement d'attaque cet été. Les Gones ont régalé leurs supporters deux fois en cinq jours. Ils ont laminé Hambourg puis Majorque sur le score de 4-0 avec un jeu collectif prometteur et une bonne efficacité devant les buts adverses. Un scénario encore inenvisageable il y a une semaine quand l'OL n'arrivait pas à marquer un seul but à Molenbeek ou avait besoin d'un penalty de Tolisso pour battre Villefranche 1-0. De quoi rassurer sur la capacité de la jeune garde lyonnaise à faire plier les défenses de Ligue 1 cette saison.

L'OL va renforcer son attaque au mercato

Toutefois, la direction rhodanienne ne prend pas cette réussite actuelle comme acquise pour toute la saison. Interrogé par OL Play en marge du match contre Majorque, le directeur technique Matthieu Louis-Jean a fait quelques confidences sur la suite et fin du mercato estival lyonnais. Il a notamment annoncé de nombreux mouvements en attaque dans le sens des arrivées. « Les postes offensifs sont les postes privilégiés sur les prochains recrutements. Au milieu aussi. On sait qu’il manque du monde. L’objectif était de diminuer la masse salariale et de se séparer de joueurs (…) On va entrer dans une troisième phase avec le recrutement », a t-il promis au média officiel des Gones.

🚨 BILAN DE L’INTERVIEW DE MLJ :



- Budget plus restreint que prévu (baisse masse salariale de 50%)



- Envie d’être créatif en trouvant des opportunités de marché



- Un équilibre entre expérience et jeune prospect



- Fin des pistes hors de prix



- Le mercato a été préparé… pic.twitter.com/5X3vjXy8i2 — FansGones 🦁 (@LesFansGones) July 30, 2025

Ce secteur de jeu sera prioritaire par rapport à la défense. Parmi les transferts attendus, il y aura sans doute un nouvel avant-centre pour soulager Georges Mikautadze mais surtout un à deux ailiers de plus avec la blessure de Nuamah et l'avenir incertain de Fofana. Un créateur dans le cœur du jeu pourrait également venir. Augmentation des transferts ne veut pas dire augmentation du budget mercato. En effet, Matthieu Louis-Jean a indiqué que les « pistes hors de prix étaient terminées à l’OL ». Le directeur technique et sa cellule de recrutement devront donc être plus inspirés que jamais pour contenter Paulo Fonseca.