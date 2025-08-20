Un attaquant à 5 ME déchire l'offre de l'OL

Dans : OL.

A la recherche d’un ailier pour compléter son mercato estival, l’OL s’est intéressé au prometteur Rodolfo Aloko, qui évolue à Kustosija en Croatie. Mais dans ce dossier, le club rhodanien n’a pas eu les faveurs du joueur.

Très actif depuis le début du mercato dans le sens des départs mais aussi dans celui des arrivées, l’Olympique Lyonnais espère encore se renforcer d’ici au 31 août. Paulo Fonseca aimerait notamment voir débarquer un ailier afin d’apporter un peu de concurrence à Malick Fofana, Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira en attendant le retour de blessure d’Ernest Nuamah à la mi-saison. Toujours dans une idée de miser sur des jeunes joueurs à bas coût et à fort potentiel, la cellule de recrutement lyonnaise avait identifié une piste intéressante en Croatie. Celle-ci a mené l’OL à Rodolfo Aloko, ailier béninois de 18 ans.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’intérêt des Gones était réel avec une volonté claire de le faire signer. Mais le joueur, également courtisé par Brighton, va finalement poursuivre sa carrière aux Etats-Unis à la surprise générale. « Le Charlotte FC a conclu un accord pour signer le milieu offensif Rodolfo Aloko pour un montant pouvant atteindre plus de 5 millions d’euros. Le joueur de 18 ans était lié à un transfert à Brighton et à l’OL, mais le Charlotte FC a maintenant un accord pour le faire venir aux Etats-Unis » a publié le spécialiste du mercato. L’Olympique Lyonnais va donc devoir se pencher sur un nouveau dossier, car la piste Aloko est à présent à oublier. Malgré l’intérêt de l’OL mais aussi et surtout de Brighton, c’est aux Etats-Unis que le jeune ailier béninois de 18 ans va poursuivre sa carrière contre toute attente, rapportant au passage un joli chèque à son club croate.