Umtiti et Gonalons de retour, l’OL prend une décision radicale

Par Guillaume Conte

Retour vers le futur, avec Lacazette, Gonalons, Umtiti et Tolisso qui sont des noms murmurés à l'OL. Le club lyonnais met toutefois un sérieux frein à l'emballement.

Le retour des anciennes gloires du centre de formation fait doucement rêver les supporters de l’OL. La réalité sportive et économique rappelle qu’il sera toutefois difficile de retrouver tous ceux qui ont pu rejoindre de grands clubs européens grâce à leur éclosion à Lyon, leur club formateur. Le nom d’Alexandre Lacazette a souvent été cité, Jean-Michel Aulas reconnaissant que l’un des objectifs de son club était de faire revenir son ancien buteur et capitaine. Mais l’absence de Coupe d’Europe, la forme actuelle de l’OL et les moyens financiers du club rhodanien sont autant d’obstacles pour un joueur certes en fin de contrat avec Arsenal, mais qui risque de posséder des offres plus alléchantes en Europe dans les prochaines semaines.

Le dossier Alexandre Lacazette sera donc difficile à boucler, mais qu’en est-il des autres anciens joueurs ? Corentin Tolisso a récemment confié qu’il espérait continuer sa carrière dans un club ambitieux, et probablement découvrir une autre expérience. Lyon semble donc bien loin.

Umtiti gratuit, l'OL n'est pas chaud

Et pour deux joueurs plus à même de revenir à l’OL, c’est en revanche une porte fermée qui se trouve devant eux. Relégué avec Grenade, Maxime Gonalons se plait à l’idée de revenir là où tout a débuté, mais Peter Bosz, qui a déjà rejeté son profil en janvier, ne semble pas avoir changé d’avis selon Le Progrès. Même chose concernant Samuel Umtiti, qui serait vu comme un frein à l’explosion de Castello Lukeba, et donc les nombreux pépins physiques n’incitent pas à lui offrir un gros contrat. Surtout que le champion du monde 2018 possède un gros contrat avec le Barça, et que l’OL ne compte pas payer le moindre centime d’indemnité. Cela même si le FC Barcelone n’est pas contre laisser partir libre Umtiti si cela le libère de son salaire. Néanmoins, pour retrouver la colonne vertébrale des années 2010, l’OL ne se fait pas trop d’illusions. Surtout le club rhodanien se rappelle aussi que les retours des enfants du pays en fin de carrière n’ont pas toujours flamboyants. Même si les joueurs cités comme Lacazette, Gonalons et Tolisso peuvent indéniablement encore apporter à Lyon.