Umtiti de retour à l’OL, l’énorme appel du pied

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Jean-Michel Aulas a frappé fort en faisant revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso à l’OL durant le mercato.

Ces deux retours n’auront pas permis à l’Olympique Lyonnais d’accrocher le podium de la Ligue 1, objectif principal des Gones en début de saison. L’équipe de Laurent Blanc reste en course pour la cinquième place, mais il sera très difficile d’aller chercher Lille et Rennes. Globalement, la saison de l’OL est un échec. En revanche à titre individuel, les retours de Corentin Tolisso et surtout d’Alexandre Lacazette, auteur de 26 buts en Ligue 1 cette saison, ont été bénéfiques. Et si le prochain sur la liste se nommait Samuel Umtiti ? Au micro de Canal +, l’actuel défenseur de Lecce, qui revit en Italie après des saisons plombées par les blessures au FC Barcelone, a ouvert la porte à un retour à Lyon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

Le champion du monde 2018 n’a pas cité directement l’OL mais a fait savoir qu’il adorerait rejouer en compagnie d’Alexandre Lacazette et que les deux hommes en avaient récemment discuté. « Je suis encore sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2026. Mais j'ai besoin de me sentir apprécié et respecté. Je me sens bien en Italie, j'adore la langue, la nourriture, le style... J'aime bien » a confié Samuel Umtiti avant de poursuivre.

Umtiti rêve de rejouer avec Lacazette

« Dernièrement on en parlait (avec Lacazette) et j'aimerais vraiment rejouer avec lui avant la fin de ma carrière. Après, c'est trop tôt pour en parler. Pour moi, Lecce est un tremplin. Tout le monde pensait que j'étais mort mais je savais qu'en venant ici, j'allais rebondir et repartir plus haut » a prévenu Samuel Umtiti, qui ne devrait pas faire de vieux os à Lecce et qui s’imagine déjà dans un club plus huppé, maintenant qu’il a retrouvé la forme et qu’il est épargné par les blessures. Il s’agit maintenant de savoir si l’OL sera intéressé alors que Jean-Michel Aulas, écarté par John Textor, n’est plus aux commandes.