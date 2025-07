Tyler Morton trop cher, l'OL jette l'éponge

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL est très intéressé par Tyler Morton, le jeune milieu défensif de Liverpool. Mais les Reds réclament 9 millions d’euros pour leur international espoirs anglais, une somme trop élevée pour les finances lyonnaises.

Après avoir massivement vendu en cette première partie de mercato, il est temps pour l’Olympique Lyonnais de passer aux achats. Avec un mot d’ordre pour les Gones, recruter malin et à bas prix. Dans cette optique, les transferts d’Afonso Moreira et de Ruben Kluivert pour un total de 6 millions d’euros entrent parfaitement dans la nouvelle politique de recrutement de l’OL. Paulo Fonseca espère à présent d’autres recrues et notamment au milieu de terrain, où Pierre Lees-Melou est ciblé au même titre que Tyler Morton.

Tyler Morton trop cher pour l'OL... pour l'instant

Mais selon les informations de L’Equipe, il sera difficile pour Lyon de conclure la venue du milieu défensif de Liverpool. Et pour cause, Loïc Tanzi révèle que les Reds réclament 9 millions d’euros pour leur grand espoir de 22 ans, une somme « trop élevée » pour Lyon… pour l’instant. Autrement dit, Matthieu Louis-Jean est dans l’obligation de jeter l’éponge en attendant de nouvelles ventes et notamment celle de Malick Fofana. L’international belge est valorisé à plus de 40 millions d’euros par sa direction et suscite l’intérêt de nombreux clubs anglais (dont Liverpool) et on peut imaginer qu’une fois son transfert finalisé, l’OL pourra avancer avec davantage de latitude dans certains dossiers au rayon des arrivées.

OL : Fofana dans le deal Morton, Liverpool a osé https://t.co/h1TQLMBqsq — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

En attendant, il est impossible pour Lyon de s’aligner sur la somme réclamée par Liverpool pour Tyler Morton. De quoi frustrer les supporters mais aussi les dirigeants lyonnais, qui s’exposent à tout moment à une offre d’un autre club européen pour s’arracher le grand talent anglais, actuellement en Asie du Sud-Est pour la préparation de Liverpool. La presse anglaise révélait de son côté au cours des dernières heures que les dirigeants des Reds avaient tenté d'inclure Malick Fofana dans un potentiel deal avec Lyon pour Tyler Morton. Une solution que l'OL ne privilégie pas pour l'heure, les Gones étant bien conscients qu'ils peuvent faire monter les enchères et toucher le jackpot avec la vente de l'ailier belge de 22 ans.