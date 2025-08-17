Tyler Morton est bluffant, l'OL s'enflamme

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Recruté à la surprise générale par l'OL cet été, Tyler Morton a fait ses débuts en Ligue 1 samedi à Lens. Le jeune anglais de 22 ans a été à la hauteur de ce rendez-vous malgré la belle opposition lensoise.

Avec les nombreux départs estivaux (Lacazette, Cherki, Almada ou encore Matic), Paulo Fonseca était obligé de tenter des paris pour le grand départ de la Ligue 1. A Lens samedi, l'Olympique Lyonnais alignait notamment Tyler Morton dans l'entrejeu. Quasi inconnu dans le Rhône il y a quelques semaines encore, le milieu de terrain anglais ne disputait finalement que son troisième match dans un championnat de première division après deux rencontres en Premier League avec Liverpool par le passé. Dans un Bollaert bouillant et face à une équipe lensoise déjà bien en jambes, Morton a répondu présent. Le joueur de 22 ans a contribué à sa manière au succès rhodanien (1-0).

Morton allie technique et abnégation

Comme le souligne le compte X Data OL, Tyler Morton a su être influent dans le jeu lyonnais samedi. Dans une rencontre disputée intégralement, il affiche notamment 76% de passes réussies sur un total de 42 passes et sous un fort pressing adverse. Il est à 0,34 « expected assists » (le nombre de passes décisives potentielles), le troisième meilleur total du match côté OL. De quoi rassurer sur ses qualités techniques. Mais, l'Anglais a surtout été présent dans le travail défensif. Il fait partie des meilleurs tacleurs lyonnais à Lens avec 3 tacles réussis. En outre, il a récupéré 4 ballons pendant la partie.

La première de Tyler Morton avec l’OL :



-90 min

-76% de passes réussies (32/42)

-0.34 xA 🥉

-1 passe clé

-50% de duels remportés (5/10)

-100% de dribbles réussis (2/2) 🥈

-3 tacles 🥇(tous réussis)

-4 ballons récupérés

-4 dégagements défensifs pic.twitter.com/XXjQOQocjI — Data OL (@OL_Data) August 16, 2025

Une rencontre prometteuse qui n'a pas échappé aux supporters lyonnais. « Tyler Morton je le répète mais il va tellement finir révélation de la saison et un des meilleurs joueurs de l'équipe. Son match est dingue aujourd'hui », « Il va jamais faire plus de 2 saisons à l'OL à cette allure », « La 2ieme mt de Tyler Morton est énormissime longtemps que j’avais pas vu un milieu aussi intelligent avec autant de volume et de technique. Gros coup de la cellule », pouvait-on lire sur X chez les amoureux des Gones. L'Equipe a aussi confirmé ce ressenti positif en offrant un 6/10 à Morton. Une note correcte au vu de l'intensité du match à Lens. S'il maintient ce niveau sur le long terme, le milieu anglais de Lyon risque de donner d'immenses regrets à Liverpool.