TV ‍: OL - Majorque, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Ce mercredi 30 juillet, l'Olympique Lyonnais affronte le RCD Majorque pour ce qui est le quatrième match amical de préparation à la prochaine saison de Ligue 1 pour les Gones. L'occasion idéale de faire le plein de confiance.

Quelle heure pour OL - Majorque ?

Après trois matchs amicaux réussis dans l'ensemble (2 victoires et 1 nul), l'Olympique Lyonnais veut prolonger son invincibilité, depuis le début de la préparation, face au RCD Majorque. Les hommes de Paulo Fonseca ont bien l'intention de surfer sur leur bonne dynamique pour engranger encore plus de confiance. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h30 et le match aura lieu à la Kufstein-Arena en Autriche, une enceinte pouvant accueillir jusqu'à 5000 personnes.

🔴 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔵



⚽ #RDCMOL

💪 4e match de préparation

⌚ 17:30

🏟 Kufstein Arena



📺💻📱 𝗘𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗲𝘁 𝗲𝗻 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́ sur :

• @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/R5wudJ9TUz

• Zone Membre YouTube 👉 https://t.co/HUKTFgkdK7 pic.twitter.com/usv2tcjwZ8 — Olympique Lyonnais (@OL) July 30, 2025

Sur quelle chaîne suivre OL - Majorque ?

Comme lors des trois précédents matchs amicaux, cette opposition entre l'OL et Majorque sera à suivre en direct sur la chaîne Youtube des Gones. Toutefois, pour pouvoir regarder le match, il faut être abonné à l'espace membre dédié au compte du club sur la plateforme vidéo en payant 5,99 euros par mois. Une autre solution moins coûteuse existe : payer le pass mensuel pour accéder à OLPLAY, la plateforme de streaming officielle du club rhodanien. Pour en devenir membre, il faut souscrire un abonnement de 4,99 euros par mois. En clair, il n'y a aucun moyen de regarder le match en direct gratuitement.

La composition probable de l'OL face à Majorque

Diarra - Kumbedi, Caleta-Car, Kluivert, Chaib - Matic, Tessmann, Diawara, De Carvalho - Mikautadze, Molebe