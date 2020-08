TV : Le choc Lyon-Bayern diffusé sur TF1 en direct !

Dans : OL.

Les amateurs de football pourront assister à la demi-finale de la Ligue des champions entre Lyon et le Bayern Munich en clair sur TF1 mercredi soir.

Après des négociations, TF1 a trouvé un accord avec le groupe Altice (RMC-BFM) concernant la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Bayern Munich, comptant pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et tout comme la finale de dimanche prochaine, cette rencontre opposant l'OL au monstre allemand sera diffusée en direct et en clair sur la Une mercredi à partir de 21h. Dans un communiqué, TF1 précise que Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires.