Trophées UNFP : Lucas Paqueta blacklisté, l’OL sous le choc !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Nominé dans deux catégories aux Trophées UNFP, Lucas Paqueta est finalement reparti bredouille de la cérémonie dimanche soir.

Lucas Paqueta est arrivé plein d’espoirs à la cérémonie des Trophées UNFP dimanche soir. Et pour cause, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais était nominé dans deux catégories : pour le titre de meilleur joueur et pour le plus beau but de la saison. L’international brésilien de l’OL est reparti bredouille, Kylian Mbappé ayant logiquement été sacré meilleur joueur tandis que le plus beau but de la saison a été attribué au ciseau de Bamba Dieng (OM) contre Strasbourg. Du côté de la communauté lyonnaise, on digère assez mal cette absence de reconnaissance pour la saison de Lucas Paqueta. En effet, les supporters de l’OL étaient en colère sur les réseaux sociaux après la cérémonie des Trophées UNFP, durant laquelle Lucas Paqueta a été totalement ignorée au point de ne même pas figurer dans l’équipe type de la saison alors qu’il était pourtant nominé parmi les cinq meilleurs joueurs.

Paqueta snobé, les supporters de l'OL révoltés

En feu avec l'@OL, @LucasPaqueta97 nous en aura mis plein les yeux cette saison 🤩



Il est nommé dans la catégorie Meilleur Joueur de @Ligue1UberEats #TropheesUNFP pic.twitter.com/fzXEcMywPK — UNFP (@UNFP) May 15, 2022

« Donc Lucas Paqueta est nominé pour être élu meilleur joueur du championnat et pas Seko Fofana. Mais Seko Fofana est dans le 11 type et pas Paquetá. Elle est où la putain de logique ? » s’énerve un supporter de l’OL sur Twitter, rejoint par des dizaines et des dizaines de Lyonnais. « C'était un acharnement contre l'OL et @JM_Aulas ces trophées @UNFP ? La blague sur Aulas et les pénaltys, L'image arrêtée sur le foutage de gueule de Henry aux côtés d'Aulas. Paqueta nominé pour le meilleur joueur et pas dans l'équipe type. La blague sur Lopes et le karaté… », « Paquetà nominé pour le meilleur joueur mais pas dans l’équipe type mdr bref », « Mais si tu nomines paqueta pourquoi tu mets fofana et tchouameni devant ? (Ils méritent c’est juste que leur incohérence est trop flagrante) » ou encore « Lucas Paqueta, nommé pour le titre de meilleur joueur de L1, ne figure pas dans l'équipe type de la saison » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les incohérences de l’UNFP ont scandalisé les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui auraient au minimum aimé que Lucas Paqueta figure dans l’équipe type de la saison aux côtés de Payet, Terrier, Mbappé et Ben Yedder.