Transfert ou pas, l'OL laisse le choix à Mikautadze

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a plusieurs rendez-vous concernant l'avenir de Georges Mikautadze, mais du côté de Michael Gerlinger, on a décidé de ne pas braquer l'international géorgien. Ce dernier aura le dernier mot sur son avenir à l'OL ou ailleurs.

A deux jours du très important match contre l'OM au Groupama Stadium, Georges Mikautadze était présent à l'entraînement, tout comme Mailck Fofana, les deux joueurs dont le départ a été évoqué depuis le début du marché des transferts. L'avant-centre lyonnais le sait, depuis 48 heures son avenir lyonnais fait l'objet de nombreuses supputations. On le sait, les dirigeants rhodaniens souhaitent le vendre pour permettre toucher une grande partie des 40 millions d'euros que le club s'est engagé à budgéter en plus cette saison. Des contacts sont en cours avec NEOM, Villarreal ou bien encore Burnley, trois clubs très intéressés à recruter le buteur de l'OL. Sauf que dans L'Equipe, Hugo Guillemet précise que le board de l'Olympique Lyonnais ne forcera pas Goerges Mikautadze à partir cet été.

Mikautadze aura le dernier mot à l'OL

Michele Kang n'est pas John Textor et les nouveaux responsables de l'Olympique Lyonnais n'imposeront pas leur choix à l'attaquant. Autrement dit, si Mikautadze décide de rester à l'OL, comme l'a fait Malick Fofana, alors son transfert sera définitivement oublié. Bien évidemment, du côté de Lyon on espère que si une grosse offre se concrétise, des négociations seront possibles entre l'attaquant de 24 ans et un futur club. Et c'est d'ailleurs ce qui serait actuellement le cas, puisque les agents de Georges Mikautadze discuteraient en ce moment avec les dirigeants de Villarreal. Le club espagnol disputant la Ligue des champions, l'international géorgien ne serait pas totalement opposé à un départ pour rejoindre le Sous-marin jaune, même si pour l'instant, il n'a pas décidé de quitter l'OL.

L'OL veut ses 40ME

Le mercato d'été se terminant lundi prochain à 20 heures, les supporters lyonnais risquent de connaître des sueurs froides jusqu'au dernier moment. Car la direction du club est déterminée coûte que coûte à dénicher ces fameux 40 millions d'euros tant attendus, et pour cela il faudra impérativement vendre un ou des joueurs.