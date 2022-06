Transfert de 6 ME, contrat de 5 ans… Lepenant débarque à l’OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Pisté par l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois, Johann Lepenant, le prometteur milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen, va bel et bien poursuivre sa carrière chez les Gones.

Le mercato du club rhodanien avance bien. Après avoir plus ou moins sécurisé le retour d’Alexandre Lacazette, en fin de contrat du côté d’Arsenal, l’OL va recruter un jeune espoir du football français. En effet, selon les informations du journal L’Equipe, Lyon a d’ores et déjà bouclé le dossier Johann Lepenant. En quête d’un milieu relayeur pour compenser le retour de prêt de Tanguy Ndombele à Tottenham, l’OL a donc trouvé son bonheur avec le joueur de 19 ans. Priorité des dirigeants lyonnais depuis quelques temps, Lepenant va parapher un contrat de cinq ans du côté du Groupama Stadium. Un deal pour lequel l’OL va débourser un peu plus de six millions d’euros, bonus compris. À noter que Caen a aussi négocié un petit pourcentage sur une plus-value éventuelle à la revente, comme cela se fait souvent.

L’OL reste attractif sur le mercato

INFO L'ÉQUIPE. Le jeune milieu de terrain caennais Johann Lepenant (19 ans), priorité des dirigeants lyonnais depuis plusieurs mois, va s'engager avec l'OL pour les cinq prochaines saisons. https://t.co/0J5GVtmcUe pic.twitter.com/ECgedoaK2f — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2022

Révélation de la saison en Ligue 2, Lepenant va donc poursuivre sa carrière dans un grand club français. Actuellement présent au tournoi Maurice-Revello avec l'équipe de France U20, le natif de Granville retrouvera Rémy Riou, la première recrue estivale de l’OL, à la reprise en juillet. En concurrence avec d’autres clubs français et étrangers, Lyon réalise en tout cas un joli coup sur le marché des transferts en faisant venir Lepenant, probablement l’élément le plus côté en L2. En finalisant ce transfert, le club de Jean-Michel Aulas prouve que même sans Coupe d’Europe, il reste attirant pour les plus grands espoirs du football tricolore.