« ‍Tous derrière l’OL ‍», le message fort d'Aulas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas a fait son retour dans l’actualité de l’OL ces dernières heures en répondant à John Textor sur la situation économique du club rhodanien. Mais l’ancien président lyonnais a tenu à calmer le jeu.

Entre Jean-Michel Aulas et John Textor, ce n’est pas les grands amours et la récente passe d’armes entre les deux hommes sur la situation économique de l’Olympique Lyonnais le prouve. A quelques heures de l’avant-dernier match de la saison, ce samedi soir sur la pelouse de l’AS Monaco, l’ancien président historique de l’OL a toutefois tenu à calmer le jeu. Réagissant à un article de L’Equipe titré « Le président de l'Olympique Lyonnais John Textor réagit aux critiques de Jean-Michel Aulas sur les finances du club », JMA a apporté quelques précisions et a surtout apporté son soutien à son ancien club. « Je n’ai pas critiqué le finances OL j’ai contre dit John qui parlait faussement d’héritage. Tous derrière l’OL ce soir » a publié Jean-Michel Aulas, dont il se dit depuis quelques heures qu’il pourrait être impliqué de près ou de loin à un projet de reprise de l’Olympique Lyonnais, si la situation devenait intenable pour John Textor.