Tous contre Mbappé, la guerre est lancée

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi a lieu la 38e et dernière journée de Ligue 1. Parmi les enjeux notables, on pense évidemment à l'incroyable lutte entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette dans la course au titre de meilleur buteur du championnat.

La saison 2022-2023 de Ligue 1 va prochainement fermer ses portes. Le podium est déjà connu, avec le PSG champion, le RC Lens deuxième et l'OM troisième. Il reste en revanche du suspense pour les places en coupe d'Europe et la relégation. Parmi les autres enjeux, on peut citer la lutte pour le meilleur buteur de Ligue 1 entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette. Pour le moment, le champion du monde compte 28 buts et le Lyonnais, 27. Le PSG reçoit Clermont et l'OL se déplace à Nice. Tout reste ouvert pour les deux hommes, qui auront à coeur de marquer les esprits. Car Mbappé peut valider deux gros objectifs, à savoir égaler Jean-Pierre Papin avec 5 titres de meilleur buteur de Ligue 1, mais aussi battre le record de Just Fontaine, qui avait planté 53 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 1957-1958. Mbappé n'est plus qu'à trois buts de ce record et Clermont pourrait être la victime parfaite.

L'OL en mission pour Lacazette, Mbappé est prévenu

Mais Alexandre Lacazette compte bien jouer les trouble-fêtes. Le Lyonnais est l'homme fort de son équipe et veut se donner les moyens de terminer la saison sur une bonne note. D'ailleurs, à l'OL, tout le monde se ferait une joie de permettre à l'ancien joueur d'Arsenal de remporter le titre de meilleur buteur, à l’image de Franck Passi. « Si Alexandre Lacazette peut finir meilleur buteur, on va essayer de tout mettre en oeuvre pour qu’il marque des buts et qu’il passe devant Mbappé », a notamment indiqué ces dernières heures l’adjoint de Laurent Blanc en conférence de presse. A noter que la dernière fois que Kylian Mbappé n'a pas remporté le titre de meilleur buteur, c'était en 2018. Cette année-là, c'est son ex-coéquipier Edinson Cavani qui avait raflé la mise avec 28 buts. Reste à connaitre le visage qu'affichera Mbappé ce samedi soir, alors que les têtes ne seront pas forcément à 100 % compte tenu de l'état grave dans lequel se trouve Sergio Rico après son dramatique accident.