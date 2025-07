Tolisso vendu en urgence, l'OL est obligé

Dans : OL.

Après avoir perdu Rayan Cherki ou encore Thiago Almada, l’OL pourrait voir Corentin Tolisso quitter le navire cet été. Le nouveau capitaine des Gones est courtisé par Manchester United et son départ ferait le plus grand bien aux finances de son club formateur.

Auteur d’une très belle saison 2024-2025, Corentin Tolisso est sans conteste l’homme fort de l’Olympique Lyonnais. Encore plus après les nombreux départs de l’été (Lacazette, Cherki, Thiago Almada). Paulo Fonseca est clair, il souhaite bâtir son effectif et son onze de départ autour du champion du monde 2018 pour la saison à venir. Mais les dirigeants lyonnais sont-ils en mesure de garder leur meilleur joueur ? Au vu de la situation financière délicate de l’OL, Timothée Maymon en doute. Pour le journaliste de la Chaîne L’Equipe, s’exprimant à ce sujet, l’Olympique Lyonnais doit au contraire tout faire pour se débarrasser de son joueur phare.

D’abord car un transfert pourrait rapporter une somme rondelette à Lyon qui en a bien besoin, mais surtout car le salaire de Corentin Tolisso, estimé à 450.000 euros bruts par mois, n’est plus en adéquation avec les moyens financiers des Gones. « C’est exactement car c’est le plus gros salaire de l’effectif que l’OL ne peut pas conserver Corentin Tolisso à tout prix. Je dirais même qu’ils doivent le vendre à tout prix. L’OL ne va pas bien financièrement. 10 millions d’euros de salaire à l’année, pour un club qui cherche actuellement les millions d’euros, c’est trop » regrette Timothée Maymon, avant de conclure.

L'OL n'a plus les moyens de garder Tolisso

« Si en plus ils peuvent faire un billet sur le transfert, c’est encore mieux. Il faut le vendre à tout prix, il faut l’amener à Manchester United. L’OL va devoir, après l’été qu’ils ont passé, revoir leurs ambitions et passer par des joueurs moins clinquants. Tolisso, avec la saison qu’il a fait, il a une valeur qui fait que Lyon doit le vendre » a estimé le journaliste dans l’Equipe du Soir. Un discours qui fera sans doute hurler les supporters lyonnais, qui veulent eux conserver leur joueur phare à tout prix. Mais on ignore encore si les dirigeants de l’OL seront capables de résister à une potentielle offensive de Manchester United. Dans ce dossier, l’avis du joueur formé à Lyon sera aussi déterminant.