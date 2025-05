Tolisso trop fort pour l'OL, ça sent le départ

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Compte tenu de sa situation financière, l'OL devrait connaitre un été mouvementé. Les départs annoncés sont nombreux, dont celui de Corentin Tolisso.

L'OL connaitra prochainement son sort suite à son passage devant la DNCG. Le club rhodanien peut craindre une rétrogradation en Ligue 2 ou encore une interdiction de recrutement. John Textor sait qu'il va devoir assainir les comptes lyonnais et cela passera notamment par des ventes de joueurs. Cet été, les Gones vont donc devoir faire des sacrifices. Déjà, l'OL sait qu'il va perdre dans les prochains jours Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki. D'autres éléments de Paulo Fonseca quitteront aussi le navire dans la foulée. Et on redoute que Corentin Tolisso en fasse partie.

Tolisso, l'OL se prépare déjà au pire

Ces dernières heures, Le Progrès fait le bilan des notations des lecteurs sur les joueurs de l'OL. Il apparait notamment que Corentin Tolisso a hérité de la meilleure note globale. Le milieu de terrain a impressionné tout au long de la saison malgré certains doutes à son sujet. Des prestations qui ont attiré l'attention de pas mal de clubs si l'on en croit le média rhodanien. En effet, Le Progrès annonce que Corentin Tolisso ne sait pas de quoi son avenir sera fait, lui qui ne manque pas d'offres. Le champion du monde 2018 a encore deux années de contrat avec les Gones et aura prochainement une discussion avec sa direction. Nul doute que la perte d'un tel élément mettrait un coup sur les ambitions lyonnaises lors de la saison prochaine. Les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais doivent en tout cas s'attendre à beaucoup de choses concernant leur club. Petit motif de satisfaction néanmoins, le fait que l'OL soit officiellement qualifié (en théorie) pour la Ligue Europa suite au succès du PSG en Coupe de France face au Stade de Reims.