Tolisso-Stassin, l’OL n’est pas le plus à plaindre

Remonté contre l’arbitrage après la défaite à Saint-Etienne (2-1) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais a de quoi se plaindre. Mais le club rhodanien n’est peut-être pas le plus grand perdant dans cette histoire.

François Letexier doit avoir les oreilles qui sifflent. Depuis sa décision d’annuler le carton rouge donné à Lucas Stassin dimanche dernier, l’arbitre du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais fait l’objet de nombreuses critiques. Les Gones sont forcément remontés contre l’officiel enfoncé par la Direction Technique de l’Arbitrage… et par Didier Digard. Le coach du Havre, dont l’équipe lutte avec les Verts pour le maintien en Ligue 1, se sent aussi victime de l’erreur arbitrale.

« C'est sûr que c'est dommage quand on voit la sanction qu'a pu avoir Junior (Mwanga) pour la même faute (expulsion face à Toulouse, le 23 février, et suspension de deux matches ferme) et que là ça finisse avec un jaune, a comparé le coach normand. Ce n'est pas du tout contre cet arbitre, même si c'est le même qui a mis le rouge à Junior. Ça se passe bien avec lui, il y a de la communication, c'est un très bon arbitre. Ce n'est pas non plus contre Saint-Etienne. C'est plus sur l'accumulation des choses. C'est vraiment pour Le Havre, mon club, notre situation. C'est désolant et dérangeant. »

L'ASSE avantagée, c'est Le Havre qui paye

Pour Didier Digard, ce genre d’erreur fausse la course au maintien. « Oui, bien évidemment. Quand il n'y a pas de débat comme ça, oui, là ce n'est pas une question d'interprétation. Pas du tout. C'est une erreur. Et c'est nous qui payons cette erreur, a-t-il lâché avant d’inclure la décision de faire reprendre le derby malgré la pièce jetée sur l’arbitre assistant. Tout m'a dérangé, ce sont deux décisions absolument lunaires. On dit que les erreurs s'équilibrent sur une saison mais en fait non, ça ne s'est jamais équilibré. »

L’ancien Parisien aimerait donc que ses dirigeants se fassent davantage entendre. « La direction est très prise aussi par tous les enjeux sportifs. Donc c'est dur de le dire. Mais je pense que petit à petit, on aurait peut-être dû le faire un peu plus durement. On l'a fait, on a été écoutés, on a eu droit à des excuses. Mais nous, ça n'a jamais été public. Par contre, dès que ce sont les autres, c'est public, il y a des communiqués. Quand c'est Le Havre, jamais. Personne ne le sait. C'est ce qui me dérange. De manquer de considération », a regretté Didier Digard.