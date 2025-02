Tolisso sort une masterclass, l’OL jubile

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Récital lyonnais contre Reims et Corentin Tolisso fait partie des joueurs qui ont donné le tempo de cet éclatant succès.

Après plusieurs matchs bien décevants, l’Olympique Lyonnais s’est brutalement réveillé contre Reims avec une victoire limpide. A l’origine de ce succès, un métronome nommé Corentin Tolisso. Après un début de saison timide, le milieu de terrain a trouvé son rythme et dirigé le jeu de son équipe. Récupérateur, distributeur, et même décisif offensivement, « Coco » régale à l’OL et cela a été encore une fois le cas contre Reims. Avec un but de la tête sur un coup-franc déposé par Rayan Cherki et une passe décisive sur l’ouverture du score de Nicolas Tagliafico, le champion du monde 2018 a été prépondérant dans ce résultat très positif. De quoi relancer les espoirs sur une nouvelle convocation en équipe de France au mois de mars s’il continue sur cette lancée, surtout quand on sait à quel point Didier Deschamps apprécié l’ancien joueur du Bayern Munich. En attendant, c’est l’OL et ses supporters qui profitent de sa très bonne forme.

« Qui aurait pensé cet été que ce serait le facteur X de l’équipe », « Tolisso c’est notre leader », Tolisso, meilleur lyonnais de la saison je ne veux rien savoir », « Trop heureux de le retrouver à ce niveau » ont lancé les supporters lyonnais, qui voient leur capitaine inscrire trois buts sur les trois derniers matchs de leur équipe. En plus de cela, Corentin Tolisso a même provoqué le carton rouge de Zabi dans les derniers instants, preuve que les adversaires manquent d'imagination pour le maitriser ces dernières semaines. Sans surprise, il a été élu homme du match par le diffuseur, DAZN.