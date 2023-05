Tolisso n'avance pas, l’OL ne le reverra plus

Dans : OL.

Malgré la victoire contre l’AS Monaco (3-1) vendredi en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a encore montré quelques failles sur le plan défensif. La charnière centrale est évidemment concernée, mais pas seulement. Les difficultés physiques du milieu de terrain Corentin Tolisso sont également pointées du doigt.

Pour Laurent Blanc, les motifs de satisfaction sont nombreux après le succès face à l’AS Monaco. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a dû apprécier la réaction après l’entame catastrophique, la qualité du jeu produit et le rendement de certaines individualités. On pense évidemment à Rayan Cherki, auteur de deux actions de classe, ou encore à Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette.

En revanche, d’autres Gones ont beaucoup moins brillé, à l’image du défenseur central Sinaly Diomandé, impliqué sur le penalty concédé d’entrée. Ou du milieu de terrain Corentin Tolisso beaucoup moins à l’aise lorsque son équipe n’a pas le ballon. Pour le journaliste Sébastien Tarrago, l’international français n’a plus la condition physique pour retrouver son meilleur niveau.

« Avec cette défense, c'est trop compliqué. Je trouve que c'est déjà beau ce qu'ils font, ça donne des matchs spectaculaires mais au-delà de ça, pour la performance pure de l'Olympique Lyonnais, tu as quand même des handicaps importants et ils s'en sortent bien contre Monaco », a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe, avant d’évoquer le cas de l’ancien joueur du Bayern Munich.

Tolisso déjà cramé ?

« (...) Corentin Tolisso, c'est fini, a annoncé le journaliste. Le Tolisso que l'on a connu, on ne le reverra plus. Donc il sera utile autrement avec son expérience. Mais physiquement, ce n'est plus, et il ne sera plus, je crois, le joueur qu'il a été. Ce n'est plus possible. Sa bonne gestion du ballon ? C'est pour ça qu'il sera utile à une équipe comme Lyon. » En effet, l’entraîneur rhodanien Laurent Blanc le juge encore précieux dans l’entrejeu.