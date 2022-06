Tolisso de retour à l’OL, sa réponse est violente

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ciblé par l’OL dans l’optique du mercato, Corentin Tolisso a peu de chances de revenir dans son club formateur cet été.

Libre de tout contrat, Corentin Tolisso ne prolongera pas l’aventure au Bayern Munich cet été. Plombé par les blessures cette saison, le champion du monde 2018 est courtisé à travers l’Europe. Ces dernières semaines, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour son ancien milieu de terrain a fait couler beaucoup d’encre, Jean-Michel Aulas ayant affiché la volonté de s’appuyer sur des joueurs formés au club à l’instar de Corentin Tolisso mais également d’Alexandre Lacazette. Cela étant, il y a peu de chances de voir revenir l’ex-milieu défensif du Bayern Munich dans la capitale des Gaules. Et pour cause, dans une interview accordée au journal L’Equipe en ce milieu de semaine, Corentin Tolisso a dévoilé que son intention était de continuer à jouer la Ligue des Champions, ce qui ne sera pas le cas avec l’OL, qui a terminé à une décevante huitième place cette saison.

Corentin Tolisso veut jouer la Ligue des Champions

« On n'a pas fait la meilleure saison possible avec le Bayern. Je ne pense pas que le coach avait suffisamment de poids, dans ce contexte, pour dire, je veux garder ce joueur. Je comprends cette décision. Même pour moi, c'était mieux de changer d'air, d'entamer un nouveau cycle » analyse Corentin Tolisso avant d’évoquer son avenir. « Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait mais je ne m'interdis aucun championnat. Je sais de quoi je suis capable. Je sais à quel point le changement de vie, le changement d'air, va me faire du bien. Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale » a lancé Corentin Tolisso, dont les déclarations laissent assez peu d’espoirs à l’Olympique Lyonnais dans l’optique du mercato estival.