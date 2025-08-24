Tolisso au top, l'OL remercie Giovanni Castaldi

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Corentin Tolisso a sorti une nouvelle belle prestation contre Metz avec un but à la clé. Après le match, le milieu lyonnais a été interrogé sur Ligue1+ par Giovanni Castaldi sur son potentiel avenir en Equipe de France. Le journaliste en a pris pour son grade en direct.

Après le départ d'Alexandre Lacazette en Arabie Saoudite, son vieil ami Corentin Tolisso a repris le brassard de capitaine à l'Olympique Lyonnais. Un scénario logique pour le milieu de terrain, impérial sur le terrain depuis plusieurs mois et profondément attaché au club rhodanien. Néanmoins, cette récompense n'était pas acquise à son retour chez les Gones en 2022. Ses premiers mois dans le Rhône n'étaient pas bons puisqu'il souffrait encore des conséquences de ses graves blessures passées au Bayern. Certains observateurs réclamaient même sa tête à l'OL comme Giovanni Castaldi par exemple.

Tolisso est revenu au top grâce à Castaldi

Après un match difficile contre Monaco, le journaliste envoyait déjà le milieu de terrain à la retraite dans l'émission L'Equipe du Soir. Des mots forts qui n'ont pas été oubliés par Corentin Tolisso. Nommé éditorialiste de Ligue1+ cette année, Giovanni Castaldi a pu s'en rendre compte samedi soir après OL-Metz. Alors qu'il interrogeait le joueur de 31 ans sur ses ambitions futures en Equipe de France, ce dernier lui a rappelé la dureté de son discours quand rien n'allait sur le terrain.

🎙️Corentin Tolisso : "Avant ça je tenais à vous dire quelque chose..."



« Je tenais à vous dire quelque chose. Je me souviens qu’il y a à peu près 2 ans quand vous travailliez sur une autre chaîne, j’avais pu voir ce que vous aviez pu dire sur moi après un match contre Monaco. Ça m’avait un peu touché mais ça m'avait surtout motivé. Donc, j’ai envie de vous dire merci même s’il y avait eu beaucoup de critiques. J’étais devant ma télé et je me suis promis que… au final ça m’a aidé, ça m’a mis un coup au moral. Donc, aujourd’hui je suis très fier que vous me posiez cette question, c’est un peu une revanche », a t-il lâché en direct. Une petite pique qui ne cache pas l'immense fierté personnelle d'avoir relancé sa carrière au sein de son club de cœur. C'est là le plus important pour Corentin Tolisso ainsi que pour les supporters lyonnais.