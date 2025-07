Thomas Lemar gratuit, l'OL doit foncer

Après une saison très difficile du côté de l’Atletico Madrid, Thomas Lemar va quitter la capitale espagnole. Le champion du monde 2018 est dans les papiers de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien peut le récupérer gratuitement dans les prochaines semaines.

Arrivé en trombe du côté de l’Atletico Madrid à l’été 2018 contre 72 millions d’euros, Thomas Lemar n’a jamais pu s’imposer chez les Colchoneros. L’international français (27 sélections, quatre buts) enchaîne les saisons en dents de scie. En 2024/2025, l’ancien joueur de Monaco n’est apparu qu’à huit reprises toutes compétitions confondues et seulement 128 minutes de jeu. En contrat jusqu’en 2027, le joueur de 29 ans va demander à résilier son bail avec le club de la capitale espagnole afin de se relancer librement. C’est ce qu’indique le média espagnol, Mundo Deportivo.

🚨🇫🇷 Thomas Lemar is looking sharp in training today. He is playing with the first team after being left out with the reserve team yesterday.@pascualruizar pic.twitter.com/GseTwaJBrZ