Thiago Mendes massacré comme jamais à l'OL

Par Corentin Facy

Titulaire en défense centrale contre Lorient mercredi soir, Thiago Mendes a éprouvé de grosses difficultés face aux Merlus.

Indiscutable aux yeux de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois, Thiago Mendes est un titulaire en défense centrale dans l’esprit de l’entraîneur néerlandais. La saison dernière, le Brésilien a réalisé quelques prestations intéressantes, ce qui a incité l’OL à ne recruter aucun joueur en défense centrale, une erreur selon les supporters, qui ont réclamé tout au long du mercato un renfort dans ce secteur de jeu. Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot en ont décidé autrement, estimant que Thiago Mendes, Castello Lukeba, Jérôme Boateng, Damien Da Silva et Sinaly Diomandé étaient assez nombreux pour couvrir ce poste. Quantitativement c’est le cas mais qualitativement, c’est un autre débat. Et ce n’est pas la prestation horrible de Thiago Mendes à Lorient dimanche qui va faire changer d’avis les supporters lyonnais.

Thiago Mendes prend très cher

Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit n’y est pas non plus allé de main morte avec Thiago Mendes. « Selon Peter Bosz, Thiago Mendes est un défenseur central. Mais on peut rien dire parce qu'il est passé par l'Ajax. Il a la carte » a publié le journaliste de la Chaîne L’Equipe, aussi sévère avec Thiago Mendes qu’avec Peter Bosz. Repostant la vidéo dans laquelle Bruno Cheyrou expliquait au mois de juillet que « beaucoup de clubs étaient jaloux » du mercato de l’OL, le compte Twitter @Scipionista a réagi avec une énorme dose d’ironie, voire un brin de moquerie. « J’imagine en effet beaucoup de clubs jaloux du recrutement de l’OL pour se retrouver deux mois plus tard avec Thiago Mendes toujours en DC et Damien Da Silva en solution sur le banc » a-t-il publié. Supporter de l’OL, le très suivi @SeriousCharly est de son côté désespéré par la situation du club rhodanien. « Pas besoin de défenseur central, on nous a dit. Thiago Mendes c’est trop, prolongeons-le, ils se sont dit » a-t-il lâché, effaré par ce choix de la direction lyonnaise. Enfin, un autre supporter très suivi de l’OL (@Gallardeau) conclut en imaginant le pire. « Si par malheur Lukeba se blesse, la défense titulaire de l’OL sera composée de Damien Da Silva et Thiago Mendes ». De quoi faire frissonner les supporters lyonnais…