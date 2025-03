Thiago Almada, les ennemis de l'OL insistent ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis son arrivée en Ligue 1 au mercato d’hiver, Thiago Almada a fait l’objet de plusieurs réserves déposées par les adversaires de l’OL.

Reims, Toulouse ou encore plus récemment Brest ont tous posés des réserves pour contester la présence sur la feuille de match de Thiago Almada, unique recrue du mercato hivernal. Les clubs contestent la qualification de l’international argentin alors que l’OL était interdit de recrutement par la DNCG durant ce mois de janvier. Excédé par cette situation, le directeur général lyonnais Laurent Prud’homme a expliqué après la victoire face à Brest ce dimanche que le gendarme financier du football français avait pourtant validé ce prêt gratuit, visant à compenser le départ de Gift Orban. Malgré tout, les clubs ennemis de l’OL continuent de déposer des réserves… en vain.

Et pour cause, RMC révèle que les réserves déposées par Toulouse et Reims ont été rejetées par la commission juridique de la LFP les 21 janvier et 18 février. L’histoire pourrait s’arrêter là, mais ce n’est pas le cas puisque le TFC et le club champenois ont décidé de faire appel de ces décisions devant la commission paritaire d’appel, qui sera réunie le 20 mars pour trancher définitivement ces deux dossiers. Par ailleurs, la radio nous apprend que la réserve déposée dimanche par le Stade Brestois n’a pas encore été examinée. Elle le sera dans les prochains jours mais à priori, l’Olympique Lyonnais n’a rien à craindre, le club détenu par John Textor ayant reçu le feu vert de la DNCG et de la LFP pour le prêt de Thiago Almada, qui est donc bien autorisé à jouer en Ligue 1.