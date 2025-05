Textor va sauver l'OL, le clan Fonseca a des garanties

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’OL s’est assuré l’Europe la saison prochaine. Les Rhodaniens se sont imposés ce samedi contre Angers (2-0). Mais un autre match va désormais débuter contre la DNCG. L’entraineur adjoint, Jorge Maciel ne semble pas inquiet sur la situation.

L’Olympique Lyonnais sera-t-il en Ligue 1 la saison prochaine ? Sportivement, le club a acquis une sixième place qualificative pour la Conference League la saison prochaine. L’OL peut même encore rêver d’Europa League si le Paris Saint-Germain s’impose en Coupe de France face à Reims. Cependant, John Textor doit encore convaincre la DNCG de retirer la relégation administrative prononcée à l’hiver. Les Rhodaniens traversent une période très compliquée financièrement. De nombreux départs sont annoncés pour renflouer les caisses. Après Alexandre Lacazette, c’est Rayan Cherki qui va quitter le club cet été. Le jeune international espoir possède la valeur marchande la plus haute de l’effectif. Cependant, Jorge Maciel semble serein quant aux finances du club.

Maciel veut croire Textor

La première demi-saison de Paulo Fonseca et Jorge Maciel à l’OL :



-19 matchs

-11 victoires (58%)

-1 nul (5%)

-7 défaites (37%)

-48 buts masqués (2.5/match)

-31 buts encaissés (1.6/match)

-1.79 points par match pic.twitter.com/BNbehfwoSP — Data OL (@OL_Data) May 17, 2025

L’entraineur adjoint de Paulo Fonseca a été interrogé sur le sujet ce samedi soir après la victoire contre Angers en zone mixte. L’ancien entraineur de Valenciennes fait confiance à ses dirigeants. « On fait confiance aux dirigeants. Jusqu’à présent, on sent que le club nous offre de bonnes conditions, que le club a l’air en bonne santé. Il faut donc y croire, et on a pleinement confiance en ceux qui travaillent au niveau administratif pour avoir un Olympique Lyonnais dans l’élite du football français. » Le Portugais compte donc sur ses dirigeants pour assurer un avenir serein à l’OL. John Textor l’a encore affirmé, Lyon a l’argent pour se maintenir. Reste à savoir si la DNCG valide le dossier du septuple champion de France et si l’OL peut être compétitif la saison prochaine.