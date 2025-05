Textor se moque de l'OL, la blague ne passe pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL disputera la Ligue Europa si ses finances lui permettent la saison prochaine. Forcément une fierté pour John Textor.

L'OL a vu avec joie la victoire du PSG en finale de la Coupe de France face au Stade de Reims. En effet, le succès francilien a permis aux Gones de se qualifier pour la Ligue Europa. Un moindre mal pour les ambitions rhodaniennes. En l'état actuel des choses, l'OL disputera bien la C3. Mais le verdict prochain de la DNCG est redouté par les fans et observateurs des Gones. Beaucoup pensent en effet que l'Olympique Lyonnais est en grand danger. Forcément, toutes les sorties de John Textor sont scrutées avec attention. L'une d'elles agace d'ailleurs pas mal ces dernières heures sur les réseaux sociaux...

Textor, une boulette qui passe mal

Je viens de voir la story de Textor… 🤠



J’ai pourtant pas envie d’encore gueuler, mais à chaque intervention, c’est une catastrophe.



Puis la c’est pas compliqué de savoir que « ROUGE ET BLEUS SONT NOS COULEURS ».



Pas comme si on ne l’entendait jamais. 😒#TeamOL #Lyon pic.twitter.com/rptnXJ3GOS — FansGones 🦁 (@LesFansGones) May 25, 2025

Sur Instagram, le propriétaire américain de l'OL n'a pas manqué de souligner la qualification lyonnaise en Ligue Europa avec une story sur Instagram où l'on pouvait voir une photo accompagnée du symbole de la C3, avec en émojis un coeur bleu, un coeur rouge et un lion. Problème, Textor s'est trompé dans l'ordre des couleurs lyonnaises, qui sont le rouge et le bleu. Via X, nombreux ont été ceux à le souligner : « Je viens de voir la story de Textor… J’ai pourtant pas envie d’encore gueuler, mais à chaque intervention, c’est une catastrophe. Puis là c’est pas compliqué de savoir que « ROUGE ET BLEUS SONT NOS COULEURS ». Pas comme si on ne l’entendait jamais » ; « 3 ans en étant propriétaire et incapable de connaître la couleur de notre club.... Quel pitre » ; « Ça me dépite rien ne va dans ce club » ; « C’est un pitre ce type y a rien qui va » ou encore « La personne qui possède le club ne connait pas l'ordre des couleurs de son propre club mdr c'est totalement normal de trouver ça anormal... ». Voilà qui est clair.