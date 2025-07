Textor plombe l'OL, un avocat contacté d'urgence

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Avant son départ, John Textor avait bouclé le recrutement de Matt Turner à l’OL pour 8 millions d’euros. Un transfert que le club rhodanien veut à présent annuler, mais ce ne sera pas si simple.

Evincé de la gouvernance de l’Olympique Lyonnais après le premier passage des Gones devant la DNCG le 24 juin, John Textor continue de pourrir le mercato du club rhodanien. Le patron d’Eagle Football avait pris quelques engagements sur le marché des transferts auprès de Nottingham Forest, en promettant de recruter Danilo et Matt Turner pour un total proche de 30 millions d’euros. L’OL a poussé un ouf de soulagement en voyant le milieu de terrain brésilien filer à Botafogo. En revanche, le deal entre l’OL et Nottingham pour le gardien Matt Turner à hauteur de 8 millions d’euros est toujours d’actualité.

info @lequipe

L’OL a missionné un avocat pour révoquer le transfert de Matt Turner, le gardien de Nottingham Forest, que John Textor avait bouclé pour 8M€ avant le passage devant la DNCG. Les négociations avec le club anglais ont commencé ce lundi. https://t.co/sWom9DdIf9 — hugo (@hugoguillemet) July 23, 2025

Or, les nouveaux décideurs lyonnais souhaitent annuler cette opération. Mais ce ne sera pas si simple selon les informations de L’Equipe, qui indique que Lyon doit se défaire d’un accord déjà finalisé entre les deux clubs. Le quotidien national explique que si l’Olympique Lyonnais se voyait obligé de finaliser le transfert de Matt Turner pour 8 millions d’euros, ce deal viendrait « anéantir » le projet d’un recrutement low-cost basé sur des achats de jeunes joueurs à faible coût. Pour tenter de se défaire d'un accord passé par John Textor avant d’être évincé, l’Olympique Lyonnais a par conséquent pris la décision de missionner un avocat spécialisé.

l'OL missionne un avocat pour annuler le transfert de Turner

Hugo Guillemet révèle que cet avocat a pris contact avec Nottingham Forest dans l’espoir de pouvoir revenir sur les engagements pris par l’OL avant le départ de John Textor, insistant sur le fait que la gouvernance a changé et que cet accord est à présent caduque. Surtout, le budget validé par la DNCG en appel n’impliquait pas le transfert pour 8 millions d’euros d’un gardien remplaçant et pour Lyon, il est donc vital de ne pas aller au bout avec ce transfert. L’optimisme est de rigueur et un accord amiable sera certainement trouvé « assez rapidement » pour que ce dossier Matt Turner n’ait pas trop d’impact sur le mercato lyonnais. Mais un mois après son départ, John Textor continue de coûter cher à l’OL, ce qui doit rendre fous de rage Michele Kang et Michael Gerlinger.