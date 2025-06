Textor humilie la DNCG et achète un joueur à 25 millions

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL attend la fin du mois de juin pour savoir si la DNCG sera clémente ou non avec John Textor. Ce dernier s'active entre temps pour tenter de renforcer l'effectif de Paulo Fonseca.

L'Olympique Lyonnais est encore dans l'attente de la décision de la DNCG concernant ses finances. Le club rhodanien a récemment été sanctionné d'une descente en Ligue 2 à titre conservatoire et d'une interdiction de recrutement l'hiver dernier. Les choses doivent donc changer afin d'assurer la pérennité économique de l'OL. C'est à John Textor de jouer. L'Américain se veut pour le moment rassurant, persuadé que son club sera bien de la partie la saison prochaine en Ligue 1 mais aussi en Ligue Europa. Textor a d'ailleurs des vues sur certains joueurs majeurs lors de cette intersaison. Et un profil plait beaucoup en Premier League, et encore mieux, dans le club préféré de John Textor puisqu'il est présidé par son ami, Evangelos Marinakis.

Textor veut encore piocher à Nottingham Forest

Selon les informations du Daily Mail, l'OL discute en effet avec Nottingham Forest pour un transfert de Danilo. Le milieu de terrain ne sera en revanche pas bradé par le club anglais, qui souhaite recevoir 24 millions d'euros. Un prix élevé qui ne refroidirait cependant pas John Textor malgré les difficultés financières rhodaniennes. Agé de 24 ans, Danilo a eu du mal à faire ses preuves cette saison avec Forest, jouant 13 rencontres toutes compétitions confondues. Il faut dire qu'il était revenu en début d'année après une fracture de la cheville survenue face Bournemouth l'été dernier. Fabrizio Romano confirme ce mardi matin que le deal est désormais très proche pour le Brésilien révélé à Palmeiras, puisque la formation anglaise est sur le point de donner son feu vert pour ce transfert qui lancerait de manière spectaculaire le mercato de l'OL.

À noter que l'OL pourrait perdre dans les prochaines semaines pas mal de joueurs cadres, ce qui allégerait ses finances. Alexandre Lacazette et Rayan Cherki vont partir. Corentin Tolisso, Lucas Perri, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Nicolas Tagliafico pourraient rapidement suivre. Une petite révolution qui tiendra en haleine les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais une bonne partie de l'été.