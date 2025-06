OL ‍: Textor vend trois stars à son grand ami

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la tête d'Eagle Football Group, John Textor souhaite rapidement remplir les caisses de sa société, laquelle possède notamment l'Olympique Lyonnais. Pour cela, l'Américain compte sur son grand ami, Evangelos Marinakis, patron de Nottingham Forest.

Cela commence à faire du bruit à Botafogo, où les supporters du club brésilien accusent John Textor de piller son équipe pour permettre à l'OL de survivre, mais trois joueurs seraient sur le départ pour rejoindre le même club, Nottingham Forest. Selon The Athletic, Igor Jesus, Cuiabano et Jair Cunha s'apprêtent à quitter Botafogo pour s'engager avec le club de Premier League, propriété d'Evangelos Marinakis. Ce dernier a déjà fait des opérations étonnantes avec John Textor et Lyon, les dossiers Orel Mangala et Moussa Niakhaté ayant suscité quelques interrogations concernant la possibilité que les deux présidents se rendent mutuellement service sur le plan financier. Alors forcément, le fait de savoir que Botafogo va vendre Igor Jesus, Cuiabano et Jair Cunha à Nottingham Forest suscite encore des interrogations. Mais au Brésil, on pense que Textor fait le forcing pour remplir rapidement les caisses d'Eagle Football Group et donc de l'Olympique Lyonnais.

L'OL sauvé grâce à Botagofo, ça rend fou le Brésil

🚨 Nottingham Forest close to agreeing deal with Botafogo for signing of Brazilian trio Igor Jesus, Cuiabano + Jair Cunha. Not done but #NFFC aiming to secure #Botafogo striker Jesus (24), left-back Cuiabano (22) & central defender Jair (20) @TheAthleticFC https://t.co/Kc5UG8PnlZ — David Ornstein (@David_Ornstein) June 1, 2025

Une situation qui exaspère au plus haut point les supporters de Botafogo, qui soupçonnent le propriétaire d'EFG de se servir de leur club pour sauver Lyon. Même si le nom de Jair Cunha avait également été évoqué du côté de l'OL, John Textor en a lui décidé autrement pour faire entrer du cash avec l'aide d'Evangelos Marinakis. Du côté des fans de Botafogo, on pense que le propriétaire américain du club est au bord du précipice et que ces ventes le confirment. « La vente de Jair Cunha montre surtout que Textor a de l’eau jusqu’au cou. Il est temps pour lui de payer la facture », fait remarquer le compte spécialisé O Glorioso BFR. A trois semaines du passage de l'Olympique Lyonnais devant la DNCG, le nouveau copain de Nasser Al-Khelaifi a mis le turbo pour éviter le crash, et cela doit désormais rapidement se concrétiser.