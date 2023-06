Cheyrou chouchou de Textor, sacrée surprise l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas ayant été contraint de laisser les clés de l'Olympique Lyonnais à John Textor, ce dernier doit désormais prendre des décisions. Et le dossier Bruno Cheyrou pourrait surprendre tout le monde.

Dans la foulée du départ de Jean-Michel Aulas, les supporters de l’OL ne masquaient pas le fait qu’ils attendaient à présent que le nouveau patron de Lyon fasse le ménage. Et ce n’est pas lui faire injure que de dire que le patron de la cellule de recrutement était dans le collimateur des virages du Groupama Stadium. Le week-end passé, John Textor a confié dans une interview qu’il voulait recaser Bruno Cheyrou dans un poste assez nébuleux au sein d’Eagle Football. Edward Jay affirme que pour l’instant, le responsable du mercato lyonnais est en poste et continue à s’activer, étant même devenu très proche de l’homme d’affaires américain. Loin de vouloir virer Cheyrou de l’Olympique Lyonnais, Textor a au contraire l’intention de compter sur lui non seulement pour le club rhodanien, mais également les autres équipes de sa structure footballistique. Le journaliste de RMC en dit plus ce mercredi.

Cheyrou et Textor, l'OL ne changera rien

Même si Matthieu Jean-Louis devrait arriver de l’OM pour prendre en charge la cellule de recrutement de l’OL, mais en tenant compte du travail fait par Bruno Cheyrou, lequel a par ailleurs une excellente relation avec Laurent Blanc. « Le nouveau boss de Lyon souhaite garder auprès de lui Bruno Cheyrou qu’il prend soin de ménager dans leurs échanges, à l’abri des vagues de commentaires négatifs et fort de son entente avec Laurent Blanc (…) Les nouveaux conducteurs du projet sportif professionnel masculin ne partiront pas d’une feuille blanche: les actuels pilotes –Bruno Cheyrou pour le choix des hommes, Vincent Ponsot pour la gestion administrative et financière des dossiers - ont en effet bien avancé sur des pistes depuis cet hiver », explique le journaliste de RMC. Si on ne change pas une équipe qui gagne, visiblement on ne change pas non plus une équipe qui ne gagne pas trop.