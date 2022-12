Textor c'est pire que Gérard Lopez, Riolo prévient l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le rachat de l'OL par John Textor est finalement bien parti pour aboutir. Cela aura été dans la douleur et non sans un certain flou concernant les capacités financières de l'Américain. Un contexte qui effraie Daniel Riolo, lequel pressent un destin semblable à Bordeaux pour l'OL.

Six mois après son arrivée dans le Rhône, John Textor va peut-être enfin prendre le contrôle de l'OL. Mais, quoi qu'il arrive, on est bien loin de l'enthousiasme provoqué par sa présentation au Groupama Stadium à l'époque. L'Américain tarde à amener les fonds et les garanties financières. De quoi mettre en alerte les investisseurs IDG Capital et Pathé ainsi que Jean-Michel Aulas. Ces derniers ont posé un ultimatum en ce début décembre pour presser John Textor. Ce dernier doit transférer ses parts de Crystal Palace dans la société Eagle Football, sa garantie pour l'opération à l'OL.

Daniel Riolo a un mauvais pressentiment pour l'OL

Un montage financier complexe qui peut inquiéter les supporters lyonnais quant à la viabilité du projet de l'homme d'affaires américain. Daniel Riolo, pourtant loin d'être le plus fervent supporter de l'OL, les rejoint sur ce point. Le chroniqueur de RMC se montre pessimiste concernant le futur propriétaire de l'OL. Malgré l'avis positif de la banque Raine, il craint le piège pour le club lyonnais et espère clairement que cette opération ne se conclura pas. Il a même moins confiance en John Textor qu'en Gérard Lopez, pourtant très critiquable depuis son arrivée à Bordeaux.

⚽️ Girondins, OL : Daniel Riolo prend Bordeaux pour taper sur Textor ! #ButFC https://t.co/0RGfV7pbnG — But! Football Club (@club_but) December 9, 2022

« Même le mec à Bordeaux détenait plus… Que John Textor rachète et que ce ne soit pas son argent, pour moi, c’est toujours un objet d’inquiétude. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’OL. C’est la merde dans laquelle s’était retrouvé Bordeaux. Lyon peut prendre un virage dangereux dans cette histoire. Est-ce que c’est faux de dire qu’à ce moment-là de sa vie, Jean-Michel Aulas n’est plus en très grande forme, que c’est une opération financière incroyable, que c’est le moment de se retirer pour lui ? Finalement, il a envie que ça se fasse quand même, il a envie de partir, de réaliser cette opération financière, de passer à autre chose, et en gros advienne que pourra. Il y a un côté ridicule dans l’histoire. L’OL est ridicule, Aulas aussi… Ils font une opération financière et ils ne savent pas avec qui ils traitent ? Tu connais le nombre de clubs où les banques sont arrivées, ont dit des bonnes choses, et derrière, c’était flippant ?! A Bordeaux aussi. Moi, si j’étais supporter de l’OL, je crois que j’aurais envie que ça ne se fasse pas », a t-il lâché sur RMC. Des conseils qui ne devraient pas être suivis à l'OL où John Textor est ardemment souhaité et reste même la meilleure option pour Jean-Michel Aulas.